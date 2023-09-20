اختبار إلكترونى لتحديد المستوى اللغوى لطلاب رابطة المستشارين بإندونيسيا

أجرى مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، صباح اليوم الأربعاء، اختبارًا إلكترونيًا (تحريريًا وشفويًا) عبر الإنترنت؛ لتحديد المستوى اللغوي لـ(٥٦) طالبًا وطالبة من رابطة المستشارين بإندونيسيا الراغبين في الالتحاق للدراسة بالأزهر الشريف.



وجرى امتحان الطلاب إلكترونيًا في جميع مهارات اللغة العربية، وقد تابعهم لحظيًا فريق فني كامل من خبراء المركز، ثم تلا ذلك اختبار شفوي في مهارة التحدث.

وفي ختام اختبارات اليوم، أبدى القائمون على جمعية رابطة المستشارين بإندونيسيا سعادتهم، بما لمسوه من تعاون فريق عمل الاختبارات الإلكترونية بالمركز من تقنيين ومعلمين، موجهين شكرهم للدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب على دعمها ورعايتها لهم، وحرصها على مصلحة الطلاب والانتهاء من الاختبارات بأفضل صورة ممكنة.

مبادرة للكشف المجاني على صحة الطلاب الوافدين



في سياق آخر، أعلنت الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، عن موافقة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، على إطلاق مبادرة بالتعاون مع المركز الإسلامي لأمراض القلب وجراحاته بجامعة الأزهر، للكشف المجاني على أبنائنا من الطلاب والطالبات الوافدين؛ وذلك بتخصيص يومي السبت والخميس من كل أسبوع لتقديم أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم.

ودعت الدكتورة نهلة الصعيدي طلابها الوافدين إلى المشاركة في المبادرة، وتبني ثقافة الفحص الطبي المبكر عن الأمراض، وخاصة من هم في السن الصغيرة، حفاظًا على صحتهم من المخاطر الناجمة عن أمراض القلب.

يأتي ذلك انطلاقًا من توجيهات فضيلة الإمام الأكبر بالاهتمام بالطلاب الوافدين ورعايتهم علميًا واجتماعيًا وصحيًا، وكذلك من مسؤولية مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بتوفير منظومة متكاملة لخدمة الطلاب الوافدين في شتى المجالات.