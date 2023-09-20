"العربية للتنمية الإدارية" تفتتح المؤتمر العربي الخامس للإدارة بالقاهرة

افتتحت المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، المؤتمر العربي الخامس للإدارة والتنمية تحت عنوان "القيادات الإدارية والتميز المؤسسي في ضوء قوانين الخدمة المدنية العربية"، والمنعقد خلال الفترة من 19-21 سبتمبر الجاري، وذلك بمقر المنظمة الرئيس بالقاهرة، بحضور عدد من القيادات وأصحاب الخبرات والمختصين في مجال الاختصاص في المؤسسات الحكومية العربية من 11 دولة عربية.

وفي الجلسة الافتتاحية، ألقى الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كلمته في بدقيقة صمت وقراءة الفاتحة، ترحماً على أرواح شهداء المملكة المغربية ودولة ليبيا الشقيقتين ضمن الأحداث الأخيرة التى ألمت الدولتين.

مفاهيم الإدارة والقيادة والرؤية الاستراتيجية

وتناول الشيخ في كلمته مفاهيم الإدارة والقيادة والفرق بين المدير والقائد والجدارات المطلوبة في القادة مثل النزاهة والرؤية الاستراتيجية والقدرة على التخطيط والتواصل الفعال، كما استعرض الجهود المبذولة حتى الآن فيما يتعلق بخطة الإصلاح الإداري بمحاورها المختلفة مثل الإصلاح التشريعي، الإصلاح المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، تكامل قواعد البيانات، وتحسين الخدمات العامة.

لا تنمية حقيقية بدون قيادات إدارية واعية تحقق رؤية المؤسسات الحكومية

من جهته، قال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن الواقع العملي أثبت أنه لا تنمية شاملة ومستدامة بدون تنمية إدارية فاعلة، ولا تنمية إدارية حقيقية بدون قيادات إدارية واعية قادرة على تحقيق رؤية ورسالة المؤسسات الحكومية؛ بما يسهم في تحقيق التميز بأدائها ويعزز قدرتها على المنافسة، لذلك تعد القيادات الإدارية من أهم عوامل نجاح وفاعلية المؤسسات الحكومية والخاصة على حدٍ سواء، بما يسهم في تعزيز إمكانات الحكومات لتنفيذ خططها الاستراتيجية وتحقيق أهدافها، مشيرا إلى أن الاستثمار في الكوادر البشرية وتنمية قدراتها وتحفيزها أضحى أحد أهم ركائز النهوض بتلك المؤسسات الحكومية.

وأوضح المدير العام للمنظمة أنه في ضوء الظروف والمتغيرات المتلاحقة التي تعمل فيها المنظمات المعاصرة بما في ذلك تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وأهمها الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والروبوتات فإنه يتعين على القيادات مواكبة هذه التغيرات وتحويلها لفرص للتقدم والنمو وتحقيق التكيف اللازم للنظم والممارسات المؤسسية مع تلك المتغيرات.

الدعامة الأساسية لتحديث وتطوير أداء الأجهزة الإدارية للدولة

ولفت إلى أن تطوير قوانين الخدمة المدنية للتكف مع تلك الظروف والمتغيرات إلى جانب تطبيق مفاهيم الإدارة الاستراتيجية، يمثل الدعامة الأساسية لتحديث وتطوير أداء الأجهزة الإدارية للدولة، وصولاً لتحقيق التميز المؤسسي.

وأشار "القحطاني" إلى أن هذا المؤتمر يعقد في نسخته الخامسة لتسليط الضوء على أهمية دور القيادة الإدارية في الارتقاء بمستوى أداء المؤسسات؛ بما يحقق توقعات وتطلعات المستفيدين من خدماتها، وما يتطلبه ذلك من تطوير وتحديث لقوانين وأنظمة الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تعزيز المهارات القيادية لهم، فضلاً عن استعراض العديد من الممارسات العالمية والعربية وإيجاد حلول مبتكرة لأهم التحديات التي تواجه الإدارة العامة في القرن الحادي والعشرين.

يشارك في المؤتمر –الذي يأتي تنفيذاً للتوصيات التي انتهت إليها النسخ الأربع من مؤتمر الإدارة والتنمية، والتي عقدتها المنظمة في القاهرة ومسقط وأبو ظبي- القيادات الإدارية الإشرافية والوسطى بالوزارات والمؤسسات والمنظمات الحكومية، مديرو إدارات الموارد البشرية والتخطيط والجودة بالمؤسسات العربية، القيادات الإدارية والقانونية ونوابهم في القطاع الحكومي والعام، مديرو إدارات التطوير الإداري والتخطيط والتدريب والخدمات المساندة، أعضاء هيئات التدريس بكليات إدارة الأعمال والحقوق والتجارة، من مختلف الدول العربية.