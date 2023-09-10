الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العربية للتنمية الإدارية" تعقد مؤتمر دور الجامعات فى تحقيق أهداف التنمية بالقاهرة

جانب من الحضور خلال
جانب من الحضور خلال الافتتاح

DSC_9254
DSC_9254

انطلقت اليوم أولى فعاليات المؤتمر العربى الخامس  تحت عنوان "دور الجامعات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة"،  والذى تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية،  على مدار يومى 10، 11 سبتمبر الجارى، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، وبحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، و الدكتور عمرو عزت سلامة  الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، وعدد من رؤساء الجامعات العربية وخبراء التعليم العالى في الوطن العربي، وذلك بمقر المنظمة الرئيس بالقاهرة.

وفي افتتاح فعاليات المؤتمر أكد الدكتور أيمن عاشور أن التنمية المستدامة تمثل موضوعًا حيويًا وهامًا لمستقبل الوطن العربى، خاصة فى ظل التحديات المتعددة التى تواجه العالم اليوم، لافتًا إلى أن الجامعات هى المكان الأفضل لتحقيق تكامل أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية، والبيئية داخل إطار شامل يحقق الأهداف التى وضعتها الأمم المتحدة. 

أهمية المؤسسات الجامعية كحاضنات للأفكار


وأشار  وزير التعليم العالى إلى أهمية المؤسسات الجامعية كحاضنات للأفكار مما يسهم فى تطوير تقنيات وحلول جديدة تعمل على تحسين الاستدامة فى مختلف المجالات؛ كالطاقة المتجددة، والزراعة، وإدارة الموارد المائية، والتكنولوجيا النظيفة، وغيرها، وأشار كذلك إلى أهمية دمج أهداف التنمية المستدامة فى البرامج الأكاديمية والأنشطة الطلابية وإتاحة الفرصة للطلاب للابتكار والتفكير بشكل إبداعى.

تحسين جودة الحياة بالمجتمعات والقضاء على الفقر وتعزيز التعلم


وفي كلمته بافتتاح المؤتمر  قدم الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة الشكر للوزير الدكتور أيمن عاشور لرعايته الكريمة للمؤتمر، موضحا أن المؤتمر يهدف لتوفير منصة عربية لتسليط الضوء على دور الجامعات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من تحسين جودة الحياة بالمجتمعات والقضاء على الفقر وتعزيز التعلم، وتحقيق التكامل بين الجهود العربية لمواجهة تحديات التنمية المستدامة، مشيرًا لأهمية دور الجامعات على وجه الخصوص والتى تلعب دورًا حيويًا فى نقل المعرفة والعلوم وتقديم المبادرات والحلول.

أهمية العمل العربى المشترك لتلبية أهداف التنمية التى تحتاجها المجتمعات

من جهته أكد الدكتور عمرو سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية على حرص الاتحاد على تعزيز العمل العربي المشترك، مشيرا إلى أهمية العمل العربى المشترك لتلبية أهداف التنمية التى تحتاجها المجتمعات العربية، ونوّه سعادته بتوصيات المؤتمر العربى الأول للتنمية المستدامة، وضرورة تعميمها على الجامعات ووزارات التعليم العالى بالدول العربية، ومن بينها إنشاء وحدات للتنمية المستدامة بالجامعات العربية، وربط التعليم بالتنمية المستدامة، وتفعيل الشراكة بين الجامعات ومختلف مؤسسات المجتمع، وتبنى الجامعات لمشاريع تتماشى مع الاقتصاد الأخضر.  


حضر المؤتمر كل من الدكتور أحمد بن سالم العامرى رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور عدنان إبراهيم عبد نائبًا عن وزير التعليم العالى والبحث العلمى العراقى، الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية بدولة الإمارات العربية المتحدة، و الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمّان العربية بالمملكة الأردنية الهاشمية.

 

إدماج أهداف التنمية المستدامة وخططها في البرامج والمناهج الجامعية


يهدف المؤتمر إلى إدماج أهداف التنمية المستدامة وغاياتها وخططها عبر البرامج والمناهج في المساقات الجامعية للدراسات الأولية والدراسات العليا، وكذلك في البحوث والاستشارات والدراسات ذات الصلة، وبما يمكن من بناء القدرات وتعزيز الخبرات الوطنية في تحقيق أهدافها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والأفكار واكتشاف الفرص والتحديات لأهداف التنمية المستدامة وغاياتها.

المنظمة العربية للتنمية الإدارية العربية للتنمية الإدارية القاهرة دور الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة دور الجامعات فى تحقيق أهداف التنمية التنمية المستدامة وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور

مواد متعلقة

"العربية للتنمية الإدارية" تطلق أولى فعاليات ملتقى استراتيجيات التحول لمجتمع رقمى بالقاهرة

"العربية للتنمية الإدارية" تنفذ 45 برنامجًا تدريبيًا خلال أغسطس

"العربية للتنمية الإدارية" تنظم ندوة عن دور ريادة الأعمال في تعزيز الاقتصاد

"العربية للتنمية الإدارية" تعقد الملتقى الأول لاستراتيجيات التحول لمجتمع رقمى

"العربية للتنمية الإدارية" تعقد مؤتمر التعليم العالي والتنمية المستدامة بالقاهرة.. سبتمبر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

في القاهرة.. "العربية للتنمية الإدارية" تعقد المؤتمر الخامس للإدارة سبتمبر المقبل

"العربية للتنمية الإدارية" تمدد المشاركة بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري

الأكثر قراءة

الخارجية: إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة انتهاك لإعلان المبادئ الموقع

محمد الباز: الإخوان رقصوا فى نكسة 67.. شوفتوا انحطاط أكتر من كده؟

الآلاف ينضمون لحملة حزب المصريين الأحرار «السيسى رئيسًا» من أعمار ومحافظات مختلفة

سر الوميض الأزرق.. إنذار مدته دقائق كاد يمنع "كارثة زلزال المغرب"

أبرز المعلومات الجيولوجية عن العاصفة دانيال وتأثيرها على مصر

الجائزة 100 ألف جنيه.. حل مسابقة الفنان أحمد العوضى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل