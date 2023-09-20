الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وليد توفيق: هوايا وغنايا مصري.. وانتقادي لنفسي سر نجاحي

وليد توفيق
وليد توفيق

قال المطرب وليد توفيق، إنه منذ بداية مشواره الفني غنى باللون المصري، متابعًا: "هوايا وغنايا مصري وحبي مصري، أنا علاقاتي بمصر منذ 1974، وكلنا في طرابلس وبيروت تربينا على الأغنية المصرية والفيلم المصري والمسرحية المصرية، لذلك تجدنا نغني مصري بشكل جيد للغاية، وتعلقت جدًا باللون المصري وكانت أول أغنية "عيون بهية" لبليغ حمدي.

وأضاف "توفيق"، خلال لقائه لبرنامج "8 الصبح" تقديم أية جمال الدين وأسماء يوسف على قناة "dmc": "أنا فنان بنتقد نفسي دائمًا، وهذا سبب نجاحي لأن الفنان الذي لا ينتقد ذاته يظن نفسه وصل، وأنا بكل مقابلة أو حوار بقعد كمنتقد وليس كفنان، والقلق دائمًا بداخلي تجاه هذا الأمر".

كواليس وتفاصيل ألبوم "أصحاب السعادة"

تابع: "على الرغم من أني قد أنهيت ألبوم "أصحاب السعادة"، ولكن عندما جاءت لي حفلة انتخاب ملكات جمال بالغردقة، لذلك قررت أعمل أغنية للصيف وأضمها للألبوم، وكلمت الملحن محمد يحيى وعملت أغنية "أصحاب السعادة" وخلصنها وصورنها خلال شهر".

وليد توفيق يطرح أحدث أعماله الغنائية "أصحاب السعادة" (فيديو)

أشار إلى أن الإردن لها مكانة خاصة بقلبي، فكانت أول انطلاقة لأغنية "أبوكي مين يا صبية" أمام التليفزيون الأردني، فضلًا عن وجود أفراد من عائلته أردنيون، لذلك هناك علاقة خاصة بين الأردن لديه.

‏https://youtu.be/7K6YwXi9E9k?si=0IIYX7sMixbIPiAb

وليد توفيق عيون بهية الفنان وليد توفيق DMC النجم وليد توفيق

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