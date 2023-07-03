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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وليد توفيق يطرح أحدث أعماله الغنائية "أصحاب السعادة" (فيديو)

وليد توفيق
وليد توفيق

طرح وليد توفيق أحدث أعماله الغنائية بعنوان “أصحاب السعادة” وذلك على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون وليد توفيق في فيديو كليب أغنية “أصحاب السعادة” مع كل من الشاعر الغنائي أحمد المالكي، والملحن محمد يحيى، والموزع الموسيقي محمد عباس.

تقول كلمات أغنية “أصحاب السعادة”: “إيه الجو الحلو اللي زي ده بيخلي القلب فرحان كده الضحكة بتعلى ومطولة والفرحة معانا ومكملة والله الله عالقعده واللي فيها _ ويابخت الدنيا بينا وياحظه اللي يلاقينا إحنا صحاب السعادة..عارفانا وبتنادينا والله مايقطعها عادة والله الله عالقعدة واللي فيها- عايشين الدنيا من قلبنا ومفيش ولا حاجة بتهزنا لو جالنا الحزن بنطنشه ويغني معانا ونفرفشه يالله..يالله السقفة الحلوة نعلى بيها”.

وليد توفيق أصحاب السعادة يوتيوب النجم وليد توفيق احمد المالكي أغنية “أصحاب السعادة”

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