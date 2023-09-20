"حدائق أكتوبر" تعلن تفاصيل طرح تنفيذ 192 وحدة سكينة بجوار "ابني بيتك"

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر الجديدة برئاسة المهندس محمد مصطفى، عن طرح تنفيذ استكمال 8 عمارات بواقع 192 وحدة سكينة بمشروع سكن لكل المصريين الواقعة بموقع "14" مشروع 645 عمارة شرق ابني بيتك، لشركات المقاولات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

تفاصيل تنفيذ 192 وحدة سكينة بمشروع 645 عمارة

وأوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس الجهاز، أنه يقدم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والأخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز في موعد غايتة جلسة فتح المظاريف الفنية.

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وأضاف رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر الجديدة، أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 100000 ألف جنية ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي، بالإضافة أنه تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية الساعة 12 ظهرا بمقر الجهاز يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023.

وتابع أن فئة التصنيف المناسبة للمناقصة الفئة الخامسة لأعمال مباني المتكاملة، موضحا أنه سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق.

وأردف أنه تخضع المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنه 2018 ولائحتة التنفيذية، التي ظلت تعمل بها الحكومة منذ 19 عاما، على أن يعمل بقانون الجديد بعد 30 سنة من تاريخ نشره وأن يصدره وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

وتنص المادة 78 لجميع الجهات التى يطبق عليها القانون أن تتعاقد بينها بالاتفاق المباشر بواسطة السلطة المختصة بكل منها دون القيد بالإجراءات والحدود المالية المذكورة، كما يجوز أن تنوب عن بعضها مباشر إجراءات التعاقد في معنية كما تسري هذه المادة علي الهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة للإنتاج الحربي كما يجوز لأي منها إسناد التعاقدات المبرمة إلى أي من وحداتها التابعة.