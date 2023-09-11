" الإسكان": وفد كيني يتفقد مشروع تنفيذ 74 برجاً سكنياً بحدائق أكتوبر

تفقد وفد من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية في دولة كينيا، ضم السيدة/فلورنس نويل، رئيس الجمعية المعمارية بدولة كينيا، والسيدة/جوزفين موريتو، مديرة الخدمات القانونية في وكالة تنمية أعمال المياه في تانا، والسيد/ ستيفن اوبيرو - اتحاد أصحاب العمل في كينيا، والسيد/ فيكتور ماجاني - اتحاد المستهلكين في كينيا، والسيد/ شاريتي كاجيري، نائب رئيس مستشاري الدولة - وزارة الإسكان والتنمية العمرانية بكينيا، ومسئولين آخرين، مشروع إنشاء 74 برجا سكنيا، بارتفاع (أرضى+ 9 أدوار متكررة) للبرج، بتقاطع طريقي الواحات والفيوم، بمدينة حدائق أكتوبر، حيث تأتي الجولة ضمن زيارة رسمية للوفد الكيني بمصر، رافقهم خلال الجولة المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، ومسئولو الجهاز والمشروع.

وفد الإسكان الكيني يتجول بمختلف مكونات المشروع

وتجول وفد الإسكان الكيني بمختلف مكونات المشروع، وأثنوا على جودة التنفيذ والمخطط العام للمشروع والمسطحات الخضراء، ثم انتقلوا إلى داخل أحد الأبراج السكنية التي تم الانتهاء من تنفيذها بالمشروع وتفقدوا مكونات إحدى الوحدات السكنية التي تم تأثيثها كنموذج، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية بالموقع.

وأوضح المهندس محمد مصطفى، أنه تم الانتهاء من المشروع بشكل كامل، بجانب الانتهاء من أعمال المرافق " مياه شرب - صرف - ري) ، وكذا أعمال الكهرباء والتليفونات، وجارٍ حالياً الانتهاء من أعمال الطرق تمهيداً لطرح المشروع للحجز.

الوفد الكيني يشيد بمشروع الأبراج السكنية

وفي ختام الزيارة، أبدى أعضاء الوفد الكيني إعجابهم بما شاهدوه من مشروعات وأشادوا بمشروع الأبراج السكنية، وتقدموا بالشكر لمسئولي جهاز مدينة حدائق أكتوبر علي حسن التعاون والاستقبال الجيد، معربين عن تطلعهم لمزيد من التعاون بين مصر وشقيقتها كينيا.