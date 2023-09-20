قصة عروسين يستبدلان الشبكة الذهب بالفضة: "كلفتنا 1800 جنيه"

نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي"الفيسبوك" بمحافظة الفيوم، صورة لأول شبكة رسمية لعروسين بمركز سنورس من الفضة مقدمة لعروسة، تضمنت “دبلتين وخاتم وتوينز وسلسة”، بلغ وزنها 30 جرام من نوع الفضة الإيطالي.

وقال مصطفى، العريس ابن مركز سنورس بمحافظة الفيوم، لـ"الدستور"، إنه نظراً لارتفاع أسعار الذهب خلال الشهور الماضية وعملًا بمبدأ تيسير الزواج بين الشباب والفتيات بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، لجأنا إلى استبدال الشبكة الذهب بأخرى من الفضة، حيث بلغت التكلفة الإجمالية لـ 30 جرام فضة حوالي 1800 جنيه.

سعادة وفرح وسط أهل العروسين

وفي أجواء سعيدة وسط فرحة العروسين والأهل والأحبة بمنطقة العروسين، قدم العريس مصطفى الشبكة لعروسته بعد اختيار 30 جرام فضة لكسر العادات والتقاليد القديمة بالمنطقة والتي لا تناسب عصرنا الحاضر.

أول عروسين يستبدلان الذهب بالفضة بالفيوم

وقال محمد حمدي صاحب محل فضة وإكسسوارات بمدينة الفيوم، إنه تفاجأ بدخول العروسين عليه، حيث طلبا منه شراء شبكة، واختاروا بإجمالي 30 جرامًا من مشغولات الفضة (دبلتين وخاتم وتوينز وسلسة).

أسباب استبدال الذهب بالفضة

كما أشار صاحب محل الفضة، إلى أنه يأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب أصبح من الصعب على الشباب اتخاذ قرار بالزواج، إذ تجاوز سعر الجرام الذهب خلال الأيام القليلة الماضية 2220 جنيهًا، ما يؤدي إلى زيادة تكاليف الزواج على الأسر والشباب، الأمر الذي دفع عدة عديد من الأسر الفيوميه إلى البحث عن حلول لتيسير الأمر على الشباب، خاصة المقبلين على الزواج.

وكان قد بحث الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، عددًا من شكاوى المواطنين شملت مختلف القطاعات الخدمية، خلال اللقاء الدوري الذي عقد اليوم الإثنين، بديوان عام المحافظة للاستماع للشكاوى، والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.