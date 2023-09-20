عجز الأطباء والدين العام.. أزمات طرحها المشاركون فى الحوار الوطنى اليوم

يواصل الحوار الوطني عقد جلساته العامة النقاشية، بمناقشة موقف الخدمات الصحية في مصر وأهم المشكلات التي يواجهها القطاع الصحي، خلال جلسات المحور المجتمعي، فضلاً عن مناقشة السيطرة على الدين العام، خاصة الخارجي، والإدارة المحلية، بين كونها وسيطا بين الحكومة المركزية والمواطن في تقديم الخدمة.

رئيس لجنة الصحة: عدد كبير من الأطباء يعزف عن استلام التكليف

وفي هذ الصدد، يقول الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال لقائه على قناة «إكسترا لايف» على هامش جلسات الحوار الوطني، إن جلسات المحور المجتمعي استعرضت موقف الخدمات الصحية في مصر وأهم المشكلات التي يواجهها القطاع الصحي، كما تم التطرق إلى بعض الحلول والمقترحات التي من الممكن أن تؤدي إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مضيفاً نحن نواجه مشكلة حقيقية وكبيرة في عجز الأطباء، بجانب عزوف عدد كبير من الأطباء عن استلام التكليف ويلجأون للهجرة إلى الخارج.

رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الدين العام أصبح يمثل مشكلة

وأكد الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، فيما يخص جلسات السيطرة على الدين العام، أنه يجب أن تكون هناك موازنة بين توفير السيولة اللازمة حتى تستمر العملية الإنتاجية، والسيطرة على الدين والعبء الناتج من الفوائد المتراكمة عبر إجراءات سياسية ومالية واقتصادية هامة، مضيفاً أن الدين العام أصبح يمثل مشكلة.

وأشار إلى وجود حلين تم طرحهما خلال الجلسات، الأول عن طريق تقليل النفقات أو زيادات الإيرادات أو تطبيق الحلين سويًا، متابعاً: "هو ده النموذج المثالي، خاصة أننا وضعنا بنية تحتية اقتصادية وبنية تحتية حقيقية، إحنا محتاجين نعمل توليفة من مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية تمكنّا من تحقيق هذا الهدف لإدارة الفترة الحرجة 2023/ 2024 اللي فيها الاستحقاقات المالية، وكانت الخطة المالية الموضوعة تسير بشكل جيد ولكننا مرينا بأزمتين عالميتين أثرتا على العالم كله.

رئيس حزب الغد: الحوار الوطني استطاع توفير مناخ سياسي ملائم

من جهته، أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن الحوار الوطني استطاع توفير مناخ سياسي ملائم يجمع تحت ظلاله كافة القوى السياسية والمجتمعية والأحزاب وتوحيد الهدف الأسمى وهو دعم مسار التحول الديمقراطي والنظر لأهم استحقاق دستوري وسياسي بشكل يتواكب مع الجمهورية الجديدة، والمسار التنموي في مصر.

وأكد رئيس حزب الغد أهمية تأكيد إدارة الحوار الوطني على الالتزام الكامل والمعلن من كافة الأطراف السياسية والمجتمعية بالاستمرار في رفض ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، والذين تلوثت أيديهم بدماء المصرين، وأولئك الذين مارسوا العنف وحاولوا توظيف الدين في العمل السياسي، مشيرا إلى أن هذه النقطة أكبر ضمانة لاستكمال خطى التتمية والبناء في مصر.