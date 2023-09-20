الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ميشيل موسى يكشف أبرز ملفات اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي

ميشيل موسى
ميشيل موسى

أعلن ممثل لبنان في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، ميشيل موسى، اليوم الأربعاء، أبرز ملفات اجتماع اللجنة.

وقال موسى، في مؤتمر صحفي إن الاتحاد البرلماني العربي هو الإطار الجامع بكل البرلمانات العربية، من أجل التداول الدوري بكل المواضيع التي تهم التشريع والتنسيق للعمل النيابي بين الدول العربية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش الأمور الداخلية، كالنظام المالي ونظام العمل والنشاطات التي تمت في الفترة الفاصلة بين المؤتمرين، بالتالي هناك نظام داخلي تنظيمي وهناك لجان منبثقة عن اللجنة التنفيذية التي تبحث في بعض المواضيع القانونية والسياسية العامة والاجتماعية ومواضيع المناخ والبيئة وكل المواضيع التي تهم البرلمانات العربية.

الدبلوماسية البرلمانية

وأضاف أن هذا الإطار يعتبر هو الأساس كون إذا كان هناك خلافات مع بعض الحكومات نتيجة مواقف سياسية أو آراء، لكن الدبلوماسية البرلمانية تبقى جامعة، لأن اهتمامها هو تشريعي والحفاظ على الناس والقطر التي يتم فيها التداول او التواصل بين الشعوب العربية كلها. 

وتابع أنه ستتم مناقشة التحضير للمؤتمر العربي وهو اجتماع يعقد كل سنة، لوضع جدول الأعمال للمؤتمر القادم الذي من المفترض أن يكون خلال شهر مارس المقبل.

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انعقاد الدورة الـ 32 للجنة التنفيذية لاتحاد البرلماني العربي

وفي وقت سابق، ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، انعقاد الدورة الـ 32 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي.

وكشفت الوكالة الرسمية العراقية إن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي ترأس اجتماع الدورة الـ 32  للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي.

وأضاف، أن " دولة عربية شاركت في الدورة، وقال المندلاوي في كلمة له خلال انطلاق أعمال الدورة:  يسعدنا أن نجتمع في افتتاح الدورة الـ 32 في ربوع بغداد عاصمة جمهورية العراق، التي يفوح منها تاريخ مجيد.

وأضاف، أن اجتماعنا اليوم يتزامن مع تطورات سياسية بالغة الخطورة، كما نتابع ما يجري في  فلسطين، وانتهاكات إسرائيل ضاربة لكافة المواثيق الدولية.

وتقدم المندلاوي، بـ"خالص التعازي والمواساة إلى دولتي المغرب وليبيا اللتين تعرضتا للزلزال والإعصار، ونترحم على أرواحهم، وندعو للمصابين بالشفاء. 

واختتم بالقول: لدينا جدول أعمال مزدحم، ونرجو أن ينجز وأن يتكلل بالنجاح.

لبنان البرلماني العربي ملفات البرلمانات العربية الدول العربية

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