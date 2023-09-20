الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد: حظر المرور على طريق تنيدة - منفلوط حتى انتهاء الأعمال

لقاء جماهيري بقري
لقاء جماهيري بقري القصر

عقد اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لقاءََ جماهيريًا مع أهالي قرى القصر بمركز الداخلة، بحضور المهندس مجدي الطماوي، رئيس المركز ولفيفٌ من القيادات التنفيذية. 

وناقش الزملوط، مطالب المواطنين مُوجهًا بما يلي:

- حظر المرور على طريق تنيدة - منفلوط حتى انتهاء الأعمال؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

- منح رخص المباني للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط في حال عدم وجود مخالفات.

- سحب أراضي الصوب الزراعية من المشروعات غير الجادة وإعادة طرحها.

لقاء جماهيري بقري القصر 

- الالتزام بالمجموع المحدد للقبول بالمدارس دون استثناءات، واللجوء للقرعة في حال توافر أماكن إضافية وتساوي المجموع.

- ردم برك المياة بطريق القلمون لإتمام أعمال التوسعة، وتخصيص طريق فرعي للنقل الثقيل، مع مراعاة أساسات الطريق لعدم حدوث هبوط أو تشققات؛ مُوجهًا مديرية الطرق والنقل بالدعم بالمعدات اللازمة لسرعة إنهاء الأعمال.

- فتح باب التظلمات لحركة تنقلات المعلمين الأخيرة بالإدارات التعليمية المختلفة، وذلك في إطار الحرص على تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع.

- زيادة معدل ساعات تشغيل محطات مياه الشرب بمدينة موط بالداخلة إلى ١٨ ساعة. 

 

 

الوادي الجديد محمد الزملوط منفلوط تنيدة الداخلة

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