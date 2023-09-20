أستاذ زراعة: سمعة مصر الجيدة فى الصادرات الزراعية السبب في زيادتها

علق الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، على الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية، وخاصة البطاطس، والتي حققت زيادة في صادراتها بنحو 40% في عام 2023. قائلا: "ارتفاع معدل الصادرات من محصول البطاطس وأن يقفز هذه القفزة النوعية ويصل إلى مليون طن صادرات سنويا، له دلائل عديدة".

مصر الأولى عالميًا فى تصدير الموالح

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لو في برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"،: "أنه قبل هذا الرقم نحن نعلم أن مصر أصبحت الأولى على العالم في تصدير الموالح، ومصر أصبحت تصدر الآن 1.9 مليون طن موالح سنويا".

وأضاف أنه بالنسبة لمحصول البطاطس، فإن مصر كانت تصدر من 600 إلى 700 ألف طن، ومعدل الصادرات تخطى مليون طن، لافتا إلى أن السبب في ذلك أن سمعة مصر أصبحت جيدة جدا في الصادرات، وهذا ليس من فراغ بل بسبب جودة الإنتاج المصري.

وتابع: "المشروعات القومية في الآونة الأخيرة خلال الأربع سنوات الأخيرة، ساهمت من خلال طرق حديثة في الزراعة لاستصلاح الأراضي الزراعية، واتسمت الآليات الحديثة في الزراعة بإنتاجية عالية أيضا".

وأوضح أن الاعتماد على منظومة التكويد الزراعي، تحديث الحجر الزراعي، استثمار في محطات تصدير المحاصيل الزراعية، ساهمت في إنقاذ مصر للأسواق الخارجية.