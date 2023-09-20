الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 3960 حالة في قافلة بيطرية بمدينة الضبعة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظَّمت مديرية الطب البيطري بمطروح، تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قافلة بيطرية بالتعاون مع إحدى الشركات وجمعية "الأورمان" الخيرية وذلك بالوحدة البيطرية بقرية جلالة مركز  الضبعة.

وأوضح الدكتور سعد جويلي، مدير عام الطب البيطري بمطروح، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على إجمالي عدد ٣٩٦٠ حالة من الحيوانات شاملة ما يلي: عدد ٢٣٠٠ حالة تجريع ومكافحة طفيليات داخلية للأغنام وعدد ٤٥٠ حالة تحصين وعدد ٤٥٠ حالة ترقيم وتسجيل وعدد ٧٦٠ حالة باطنة وجراحة وجلدية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود محافظة مطروح بالتعاون مع وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية بمطروح وتنميتها في إطار مبادرة "حياة كريمة" لخدمة وتنمية المجتمع.

مطروح محافظ مطروح تنظيم قافلة بيطرية مدينة الضبعة محافظة مطروح

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