للغد.. تأجيل محاكمة قاتل ابنته في الفيوم للمرافعة

أجلت محكمة جنايات الفيوم اليوم الأربعاء، بالدائرة الثالثة، برئاسة المستشار إيهاب جمال، رئيس المحكمة، قضية محاكمة أب عذب ابنته حتى الموت إلى غداً الخميس الموافق 21 سبتمبر لمرافعة الدفاع.

وتعود تفاصيل الواقعة

عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد ثابت، مأمور مركز شرطة إطسا يوم 13/2/2022، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بالشك في وفاة فتاة تدعي سارة ربيع شعبان، والتي تبلغ من العمر 18 عاما ومقيمة في قرية منيا الحيط التابعة لمركز إطسا باشتباه وفاتها جنائية.

انتقال الأجهزة الأمنية

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إطسا برئاسه المقدم محمد بكري الصوفي، مفتش مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة الأولية وفاة الفتاة “سارة ربيع شعبان” ووجود بعض الكدمات والعلامات حول أطرافها الأربعة، بما يفيد تقييدها وتعرضها للتعذيب.

تحريات رئيس المباحث

وأكدت تحريات رئيس مباحث المركز الرائد أحمد عبد الحكيم، أن وراء الجريمة والد الفتاة، الذي يعمل فكهانيا، وأنه قيد ابنته بحبل وعذبها لمدة 10 أيام حتى فارقت الحياة، وذلك بسبب شكه في سلوكها.



اعترافات المتهم بقتل ابنته

واعترف الأب في التحقيقات التحقيقات بأنه لم يكن يريد قتل ابنته، قائلا: “”كنت بحاول أأدبها وأخوفها لكي لا تفعل شيئا خاطئا، وبسبب ظني أنها اشترت التليفون دون علمي للحديث مع أحد الشباب، قررت تأديبها وضربها، فماتت مني".

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكانت قد قررت محكمة جنايات الفيوم، الأحد الماضي، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الشاب «أيمن سويكر» وذلك بسبب نشوب مشاجرة بينهم بالأسلحة النارية داخل كافيه بمركز إطسا، وذلك لمناقشة الطب الشرعي، وسماع مرافعة الدفاع.