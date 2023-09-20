الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العمل" تدعو شباب الإسكندرية للتقديم في تدريب "صيانة المحمول" و"لحام الأكسجين"

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل عن بدء مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية في قبول طلبات التدريب المهني المجاني على مهنتين من المهن التي يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة، للشباب من الجنسين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل من سن 18 إلى 45 سنة بمركز التدريب المهني بمحرم بك، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023-2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

txt

وزارة العمل تطلب مهندسى كهرباء للعمل بأحد مصانع الكيماويات

توفير برامج تدريبية مستحدثة لهم

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير برامج تدريبية مستحدثة لهم وفق أحدث الأساليب العالمية وفق متغيرات ومتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة وحقيقية داخل منشآت القطاع الخاص. 

"العمل": تدريب مهني مجاني لشباب الوادي الجديد على 3 مهن يحتاجها سوق العمل

فتح باب قبول دفعة جديدة من راغبي التدريب المهني

وأوضح محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، أنه جرى فتح باب قبول دفعة جديدة من راغبي التدريب المهنى على مهنة  صيانة محمول،ولحام الأكسجين ، بمركز تدريب مهني محرم بك وعنوانه 100 شارع محسن خلف كلية العلوم، محدداً مزايا التدريب المجانى المقدم للشباب تشمل منها مكافآت لأوائل الخريجين، وزي خاص بالتدريب لكل متدرب، وشهادة معتمدة من الوزارة بإتمام التدريب تؤهل الشباب للعمل في منشآت القطاع الخاص بعد انتهاء فترات التدريب.

 كما أشار إلى أن الأوراق المطلوبة للالتحاق بالتدريب وهي صورة من بطاقة الرقم القومي، وشهادة قيد (كعب عمل) من مكتب التشغيل التابع للمديرية، و2 صورة شخصية، على أن يتم تسجيل الطلبات عن طريق مقر مركز التدريب المهني أو بمقر ديوان المديرية بسموحة، كما يمكن التسجيل من خلال ملء الاستمارة على الرابط الإلكتروني التالي:    https://forms.gle/u7Uk17uouAVGngiu7.

وتعتمد وزارة العمل على التوسع في برامج التدريب المهني لتأهيل الكوادر البشرية. 

وزارة العمل مديرية العمل محافظة الاسكندرية التدريب المهني حملة المؤهلات العليا

الأكثر قراءة

نيفين القباج توجه بصرف زيادات "تكافل وكرامة" فى أكتوبر

"الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض البلاد لإعصار "التنين" (فيديو)

وزير التعليم: إعداد مقياس مصرى للقراءة والكتابة لتحديد مستوى الطلاب

هيئة الطاقة الذرية تنتج صنف "لوبيا" جديدًا

رابط وموعد ظهور نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023 وأبرز المؤشرات

أحد الناجين من إعصار "دانيال": "المياه كسرت الأبواب واللى ملحقش يجرى مات"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

سلمان إسماعيل

رسالة إلى «أمل» الليبية

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

وائل لطفي

مطلوب ثورة ضد البيروقراطية

ماجد حبته

زيارة جديدة للإمارات

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (3)

حسين دعسة

فى أسبوع نيويورك الأممى: الأسد إلى الصين.. والتعاون الخليجى يقنع أمريكا بحل الدولتين

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟

البرلمان العربى يدين العدوان الإسرائيلى على جنين وقطاع غزة