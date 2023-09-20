"العمل" تدعو شباب الإسكندرية للتقديم في تدريب "صيانة المحمول" و"لحام الأكسجين"

أعلنت وزارة العمل عن بدء مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية في قبول طلبات التدريب المهني المجاني على مهنتين من المهن التي يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة، للشباب من الجنسين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل من سن 18 إلى 45 سنة بمركز التدريب المهني بمحرم بك، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023-2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

توفير برامج تدريبية مستحدثة لهم

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير برامج تدريبية مستحدثة لهم وفق أحدث الأساليب العالمية وفق متغيرات ومتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة وحقيقية داخل منشآت القطاع الخاص.

فتح باب قبول دفعة جديدة من راغبي التدريب المهني

وأوضح محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، أنه جرى فتح باب قبول دفعة جديدة من راغبي التدريب المهنى على مهنة صيانة محمول،ولحام الأكسجين ، بمركز تدريب مهني محرم بك وعنوانه 100 شارع محسن خلف كلية العلوم، محدداً مزايا التدريب المجانى المقدم للشباب تشمل منها مكافآت لأوائل الخريجين، وزي خاص بالتدريب لكل متدرب، وشهادة معتمدة من الوزارة بإتمام التدريب تؤهل الشباب للعمل في منشآت القطاع الخاص بعد انتهاء فترات التدريب.

كما أشار إلى أن الأوراق المطلوبة للالتحاق بالتدريب وهي صورة من بطاقة الرقم القومي، وشهادة قيد (كعب عمل) من مكتب التشغيل التابع للمديرية، و2 صورة شخصية، على أن يتم تسجيل الطلبات عن طريق مقر مركز التدريب المهني أو بمقر ديوان المديرية بسموحة، كما يمكن التسجيل من خلال ملء الاستمارة على الرابط الإلكتروني التالي: https://forms.gle/u7Uk17uouAVGngiu7.

وتعتمد وزارة العمل على التوسع في برامج التدريب المهني لتأهيل الكوادر البشرية.