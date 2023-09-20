الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأرقام.. اكتمال الجمعية العمومية لمركز شباب المرابعين في دمياط

شباب ورياضه
شباب ورياضه

انعقدت الجمعية العمومية بمقر مركز شباب المرابعين "إدارة كفر البطيخ" بمحافظة دمياط، بحضور ممثلين من إدارة شؤون الهيئات الخاصة بمديرية الشباب والرياضة، مع تزايد الإقبال على حضور الجمعية العمومية.

تعقد الجمعية العمومية للمركز للعام 2024/2023 للتصديق على الحساب الختامي بإشراف قانوني من إدارة الشئون القانونية بديوان عام المديرية.

وحضرت النسبة القانونية لصحة انعقاد الجمعية العمومية وتم مناقشة جدول الأعمال وعرضه علي الجمعية العمومية لاعتماده.

وحضر الجمعيه العمومية 102 عضو من إجمالي 137 عضوا، استنادا إلى قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 36 لسنة 2018.

لقاء شباب دمياط مع وزير الشباب والرياضة

في سياق آخر، أعلن الدكتور وليد الشاذلي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، عن مشاركة شباب محافظة دمياط في  مبادرة five in on والتي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمشاركة 15 ألف مشارك من مختلف المحافظات وبمشاركة متطوعي وزارة الشباب والرياضة بدمياط ،حيث قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإطلاق مبادرة five in on ضمن مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضةYLY عن طريق الڤيديو كونفرانس.

يتم تنفيذ الحدث في وقت واحد في كل محافظات مصر، وخلال اللقاء استعرض مسئولى yly، ووكلاء الوزارة بالمحافظات، خمس موضوعات للشباب منها الانتماء ومشروعات الوزارة والتسويق والتطوع وعرض خطة الثلاث أشهر القادمة.

حضر اللقاء  اللواء عبدالرحمن شلش، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ومحمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، ومدير عام المكتب الإعلامي، محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للإنشات الشبابية والرياضية والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير، أحمد عبد الخالق، مدير عام السياحة والفعاليات الرياضية.

الشباب والرياضة محافظة دمياط شباب دمياط مراكز شباب أشرف صبحي وزير الشباب

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