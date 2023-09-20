الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مطران الروم الأرثوذكس يكشف آخر التطورات بشأن قانون الأحوال الشخصية

كنيسة
كنيسة

كشف المطران نيقولا، ممثل كنيسة الروم الأرثوذكس بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا، عن آخر التطورات بشأن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.

دعوة جميع الكنائس

وقال المطران نيقولا، في بيان له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم: إنه بتوجيهات من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي تمت دعوة جميع الكنائس المعترف بها في مصر للاجتماع بوزارة العدل، للمشاركة في وضع نص القانون مع حفاظ كل كنيسة على خصوصيتها بما ورد في لائحتها الخاصة بها للأحوال الشخصية لرعياها.

ولفت إلى أن الكنائس التي شاركت في الاجتماع هي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكنيسة الروم الأرثوذكس بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا، والكنيسة الكاثوليكية القبطية، ممثلة لسائر الكنائس الكاثوليكية، والكنيسة الإنجيلية المشيخية، ممثلة لسائر الطوائف الإنجيلية، والكنيسة الأرمنية، الكنيسة السريانية.

ولفت إلى أنه في نهاية الاجتماعات أعرب جميع ممثلي الكنائس الحضور عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوتهم، ولعدم تخطي أي كنيسة معترف بها في مصر للمشاركة كما كان يحدث في العهود السابقة.

قانون الأحوال الشخصية


وقانون الأحوال الشخصية للأقباط يتكون من 10 أبواب و213 مادة، يشمل أبواب عامة بين الكنائس الثلاث وبابًا خاصًا لكل طائفة، مثل الانفصال الجسدي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، والطلاق وبطلان الزواج للكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية.

وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث أزمة الطلاق على سببين وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت تتيح لائحة 1938 الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في دورته خلال العام ذاته مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسعت من خلاله أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية والتي شملت الهجر، والجنون، والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحقها على منح تصاريح الزواج الثاني، كذلك صوتت المجامع الإنجيلية على لائحة الأحوال الشخصية والتي تبيح الطلاق لسببين، وهما الزنا وتغيير الدين.

المطران نقولا ممثل كنيسة الروم الأرثوذكس بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا أخر تطورات قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين كنيسة

مواد متعلقة

حجز الخيام مطلع أكتوبر.. موعد احتفالات مولد مارجرجس الروماني

الأنبا توما يترأس انطلاق مؤتمر اللجنة الأسقفية للشباب لعام 2023

الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى القديس جيانكارلو كورناي

الأنبا لطفى دانيال يشهد ختام الاحتفال بعيد ميلاد العذراء فى نجع رزيق

الأنبا بيجول يزور دير مار يعقوب السروجي فاربورج ألمانيا

الدكتور أندريه زكي يشارك في احتفالية توزيع جوائز لجنة التربية بملوي بالمنيا

مهرجان الترنيمة يستقبل السفير البابوي بمصر وأسقف عاصمة كوبا

الراهب تداوس آڤا مينا يحصل على درجة الدكتوراة في الآثار

الأكثر قراءة

نيفين القباج توجه بصرف زيادات "تكافل وكرامة" فى أكتوبر

"الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض البلاد لإعصار "التنين" (فيديو)

وزير التعليم: إعداد مقياس مصرى للقراءة والكتابة لتحديد مستوى الطلاب

هيئة الطاقة الذرية تنتج صنف "لوبيا" جديدًا

بعد تبادل إطلاق النيران.. مقتل عنصر إجرامى وضبط شقيقه فى أكتوبر

محافظ الإسكندرية: وضعنا حلولًا جذرية لمواجهة النوات والتغيرات المناخية.. وننفذ مشروعات كبرى تعيد للمدينة مكانتها (حوار)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

سلمان إسماعيل

رسالة إلى «أمل» الليبية

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

وائل لطفي

مطلوب ثورة ضد البيروقراطية

ماجد حبته

زيارة جديدة للإمارات

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (3)

حسين دعسة

فى أسبوع نيويورك الأممى: الأسد إلى الصين.. والتعاون الخليجى يقنع أمريكا بحل الدولتين

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟

البرلمان العربى يدين العدوان الإسرائيلى على جنين وقطاع غزة

"الخارجية الأردنية" تدين التصعيد الإسرائيلي.. وتطالب بوقف العدوان على جنين