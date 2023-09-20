إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق أبوسمبل بأسوان

وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مدينة أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل تحديدًا عند منطقة جرف حسين بطريق أبوسمبل جنوب المحافظة، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

انتقال رجال الأمن لمكان الواقعة

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته ورفع آثاره من الطريق للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والمارة، بالإضافة إلى فرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.

الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين

ودفع مرفق إسعاف أسوان بعدد من السيارات المجهزة إلى مكان الحادث، وذلك لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وصول المصابين إلى المستشفى

ويستقبل مستشفى أسوان الجامعى عدد 7 مصابين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان.

ومن المقرر أن يتم تقديم العلاج وإجراء الفحوصات الطبية للمصابين داخل مستشفى أسوان الجامعي، بواسطة الفرق الطبية على حسب التخصصات.