"القاهرة الإخبارية": خروج المستشفيات فى الخرطوم عن الخدمة إثر الاشتباكات (فيديو)

قال الإعلامي محمد إبراهيم إن الأوضاع الإنسانية في السودان صعبة وتزداد سوءًا يومًا بعد يوم، متابعًا أن هناك صعوبة في الحصول على الغذاء في مناطق جنوب الخرطوم حيث تتوقف الحياة بصورة كاملة، ولا توجد مراكز تجارية ولا أسواق في مواقع مختلفة جنوب الخرطوم.

وأضاف في تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن الكثير من المواطنين والهلال الأحمر السوادني يناشدون حتى هذه اللحظات لتوفير الغذاء والمأوى خاصة وأن انقطاع التيار الكهربائي ما زال مستمرًا منذ بداية الحرب حيث اقترب على الشهر السادس، بالإضافة إلى توقف وخروج مراكز طبية والمستشفيات عن الخدمة إثر الاشتباكات في المناطق المتواجد بها الجرحى مما أدى لتفاقم الأوضاع الإنسانية في العاصمة الخرطوم بشكل كبير.

تفاقم الأوضاع الإنسانية في الخرطوم

وأشار إلى أن هناك استمرارًا للاشتباكات حتى صباح اليوم من ناحية وادي سيدنا بمحيط القصر الجمهوري والقيادة العامة بين الجيش السوداني والميليشيا، بالإضافة إلى سماع أصوات للأسلحة الثقيلة بمناطق شرق النيل والخرطوم.

تصاعد ألسنة الدخان في مواقع مختلفة

وأوضح أن هناك تصاعدًا لألسنة الدخان في مواقع مختلفة خاصة محيط القصر الجمهوري الذي يقع وسط الخرطوم، مشيرًا إلى أن الجيش السوداني بدأ في التوسع في نطاق هجومه على ارتكازات ميليشيات الدعم السريع التي تنتشر في جنوب الخرطوم ومناطق شرق النيل، ولكن القصف يتمركز حول محيط القصر الجمهوري ومنطقة جابرة التي تقع على بعد أمتار من سلاح المدرعات الذي بدأت الميليشيا في تصويب المدفعيات وأسلحتها إليه.