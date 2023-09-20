الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": خروج المستشفيات فى الخرطوم عن الخدمة إثر الاشتباكات (فيديو)

السودان
السودان

قال الإعلامي محمد إبراهيم إن الأوضاع الإنسانية في السودان صعبة وتزداد سوءًا يومًا بعد يوم، متابعًا أن هناك صعوبة في الحصول على الغذاء في مناطق جنوب الخرطوم حيث تتوقف الحياة بصورة كاملة، ولا توجد مراكز تجارية ولا أسواق في مواقع مختلفة جنوب الخرطوم.

 

وأضاف في تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن الكثير من المواطنين والهلال الأحمر السوادني يناشدون حتى هذه اللحظات لتوفير الغذاء والمأوى خاصة وأن  انقطاع التيار الكهربائي ما زال مستمرًا منذ بداية الحرب حيث اقترب على الشهر السادس، بالإضافة إلى توقف وخروج مراكز طبية والمستشفيات عن الخدمة إثر الاشتباكات في المناطق المتواجد بها الجرحى مما أدى لتفاقم الأوضاع الإنسانية في العاصمة الخرطوم بشكل كبير.

تفاقم الأوضاع الإنسانية في الخرطوم

 

وأشار إلى أن هناك استمرارًا للاشتباكات حتى صباح اليوم من ناحية وادي سيدنا بمحيط القصر الجمهوري والقيادة العامة بين الجيش السوداني والميليشيا، بالإضافة إلى سماع أصوات للأسلحة الثقيلة بمناطق شرق النيل والخرطوم.

تصاعد ألسنة الدخان في مواقع مختلفة

وأوضح أن هناك تصاعدًا لألسنة الدخان في مواقع مختلفة خاصة محيط القصر الجمهوري الذي يقع وسط الخرطوم، مشيرًا إلى أن الجيش السوداني بدأ في التوسع في نطاق هجومه على ارتكازات ميليشيات الدعم السريع التي تنتشر في جنوب الخرطوم ومناطق شرق النيل، ولكن القصف يتمركز حول محيط القصر الجمهوري ومنطقة جابرة التي تقع على بعد أمتار من سلاح المدرعات الذي بدأت الميليشيا في تصويب المدفعيات وأسلحتها إليه.

السودان الأوضاع الإنسانية في السودان الخرطوم الاوضاع الانسانية في الخرطوم الجيش السوداني الهلال الأحمر السوادني ميليشات الدعم السريع

مواد متعلقة

“القاهرة الإخبارية": قصف مدفعى على مواقع الدعم السريع جنوب الخرطوم

الأمم المتحدة: تقارير عن 13 مقبرة جماعية نتيجة هجمات الدعم السريع فى دارفور

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض البلاد لإعصار "التنين" (فيديو)

وزير التعليم: إعداد مقياس مصرى للقراءة والكتابة لتحديد مستوى الطلاب

بعد انتحارها بطلق ناري.. الممثلة التركية ميرفي كيالب تتصدر تريند "جوجل"

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

تحت شعار "تحفيز الطاقة".. وزير البترول يعلن موعد مؤتمر "إيجبس 2024"

لمدة أسبوع.. انطلاق فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للسياحة والفنون بمرسى علم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

سلمان إسماعيل

رسالة إلى «أمل» الليبية

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

وائل لطفي

مطلوب ثورة ضد البيروقراطية

ماجد حبته

زيارة جديدة للإمارات

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (3)

حسين دعسة

فى أسبوع نيويورك الأممى: الأسد إلى الصين.. والتعاون الخليجى يقنع أمريكا بحل الدولتين

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يتعمد تحويل الأرض الفلسطينية إلى ساحة حرب

ارتفاع شهداء جنين إلى 4 جراء اقتحام قوات الاحتلال للمخيم

مقتل فلسطينيين وإصابة 30 آخرين فى اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين