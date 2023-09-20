الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إزالة التعديات ومخالفات البناء بمدينتي ملوي وأسوان الجديدتين

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على قطعة أرض بمساحة 10 أفدنة مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل كردون جهاز مدينة ملوي الجديدة، ومخالفات البناء المقامة على مساحة حوالي 450م2 بقطعة أرض مملوكة للهيئة داخل كردون جهاز مدينة أسوان الجديدة.

وأكد الوزير ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، وهناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن.

إزالة مخالفات البناء بالطريق الدائري

ونص القراران على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء الواقعة على مساحة 10 أفدنة مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل حدود جهاز مدينة ملوي الجديدة، والمتمثلة في زراعة المساحة المتعدي عليها، وبناء استراحة  وغرف وبناء تراس مجاور وخزان صرف وبعض مواسير الصرف وغير ذلك من مخالفات،  وكذا إزالة التعديات الواقعة على قطعة أرض  بمساحة 450 مترا مربعا مملوكة للهيئة داخل حدود جهاز مدينة أسوان الجديدة، والمتمثلة في إنشاء بلاطات خرسانية وأعمدة كهرباء ولوحة إعلانية بدون سند أو الحصول على تراخيص، كما نص القراران على أن يتولى جهازا تنمية مدينتى أسوان الجديدة وملوي الجديدة بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

شن حملة مكبرة بالحى الأول بدمياط

وفي ذات السياق، أوضح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه تم شن حملة مكبرة بالحى الأول بالتنسيق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، أسفرت عن قطع 15 وصلة مياه خلسة ورفع عدادات مياه ذات مديونيات استهلاك لم يتم سدادها، وتم اتخاذ  الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، لافتاً إلى أنه تم تحصيل بعض المديونيات والمتأخرات من قبل محصلى المنطقة.

وصرح المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة الفورية المكلفة بمتابعة أعمال البناء تمكنت من إيقاف مخالفة بناء فى مهدها، حيث استغل صاحب المخالفة العطلة الأسبوعية للشروع فى زيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء.

وأوضح "سعد" أن اللجنة قامت برصد المخالفة وإزالة الشدة الخشبية مع التحفظ على الأدوات ومعدات البناء وذلك بأحد العقارات بحى النادى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المخالفة، وإيقاف التعامل على العقار، مشددا على أصحاب قطع الأراضى ضرورة الالتزام  بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

وأضاف "سعد"، أنه تم شن حملة أمنية بالتعاون مع الشرطة المختصة لمراجعة موقف تصاريح تشغيل النقل الثقيل بالمدينة، أسفرت عن ضبط 8 سيارات قلاب مخالفة لشروط التشغيل داخل مدينة الشروق، والتحفظ عليها بمقر الجهاز بجانب شن حملات أخرى.

وأشار المهندس على سعد، إلى أنه تم خلال 15 يوما رفع ونقل مخلفات تقدر بـ17ألف م3، وذلك  فى إطار سعي جهاز المدينة لتحقيق خطة التوسع فى إتاحة قطع الأراضى الاستثمارية والخدمية بمدينة الشروق.

شن حملة على المحال التجارية بمدينة ١٥ مايو 

وفي ذات السياق، قام جهاز مدينة ١٥ مايو بشن حملة على المحال التجارية بكمبوند وسط البلد بالمجاورة 3 بالمرحلة الأولى لرصد وصلات المياه الخلسة وغير المتعاقدين من أصحاب المحال التجارية بمعرفة لجنة التفتيش بالجهاز، حيث رصدت اللجنة بعض المخالفات من الوصلات الخلسة ببعض المحال التجارية وتم فصلها على الفور وجارٍ اتخاذ الإجراءات.

وفي سياق متصل، أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر،  تنفيذ قرار إزالة فورية لروف مخالف لشروط تراخيص البناء للقطعة رقم ٣٨١ بالحى الخامس، وكذا إزالة بناء مخالف في الردود الخلفى للقطعة رقم ٢٤٦ بالحي الرابع.

وقال رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، إنه في حالة وجود أى شكاوى يتم الاتصال على الخط الساخن على الرقم ( 15100) على مدار 24 ساعة أو إرسال الشكوى على جروب جهاز مدينة ٦ أكتوبر أون لاين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان لمجتمعات العمرانية خالفات البناء إزالة التعديات

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