عز الدين سيد لـ "الشاهد": كان بداخلنا هزة خوف من الرسوب فى تحطيم خط بارليف

قال المهندس عز الدين سيد، أحد المهندسين المشاركين بحرب 6 أكتوبر، إنه كان بداخله إيمان قوي بالله سبحانه وتعالى أنه سوف يكتب لهم النجاة في هذه العملية الانتحارية في النهاية، معبراً: "سلمت أمري لله، وقرأت القرآن وكانت ساعات عصيبة في حقيقة الأمر".

انتصار اكتوبر المجيد

وأكد المهندس عز الدين سيد، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه تم نقله إلى ورش المهندسين الرئيسية في حلوان، بعد إخبارهم بأنه تم إلغاء المهمة الانتحارية.

وتابع: "الروح المعنوية لدى جميع من انضم للجيش المصري كانت مرتفعة بصورة كبيرة، وكانوا يدعوا الله سبحانه وتعالى أن يعجل بهذه الحرب".

واستطرد: "كنت على الجبهة لمدة ٦ سنوات، ولهذا رأيت كافة مراحل بناء خط بارليف، وكان يتم بناءه بواسطة قضبان من الحديد القوية والمتينة، وكان بداخل سلاح المهندسين هزة وخوف في قلوبهم خشية الرسوب في تحطيم خط بارليف، ولكن الإيمان بالله كان الداعم الأول في هذه الفترة، وتم التخلص من هذه الهزة بعد تشييد حائط الصواريخ".

الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د.محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.