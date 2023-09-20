مدير الكلية البحرية السابق يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" مهام القوات المصرية فى إنقاذ ليبيا

أجرى الإعلامي محمد عبدالرحمن، لقاء خاص مع اللواء بحري أركان حرب محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية المصرية السابق، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أدلى خلاله بمجموعة من التصريحات الهامة حول مهام القوات المصرية في إنقاذ ليبيا بعد إعصار دانيال، جاء أبرزها الآتي:

مدير الكلية البحرية السابق يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" كواليس قرار إرسال الميسترال لليبيا

قال اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق مدير الكلية البحرية السابق، إنّ القوات البحرية جزء من القوات المسلحة المصرية، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع القيادة العامة للقوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة، لمساندة ليبيا على الفور.

كواليس قرار إرسال الميسترال لليبيا

وأضاف "مرزوق"، خلال حواره مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "في نفس يوم الاجتماع، بعد الظهر، كان أركان حرب القوات المسلحة في ليبيا للتنسيق ومعرفة مطالب إضافية"، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة اتخذت القرار بسرعة تعكس جاهزية ويقظة ومنظومة جيدة التنظيم والتدريب وقادرة على التنفيذ في أي وقت وفور صدور الأمر.

وتابع مدير الكلية البحرية السابق: "فور صدور الأمر تم تحويل الميسترال المصرية للإغاثة في ليبيا، هناك يقظة وأجهزة معلومات لدينا في الجانب الليبي، وفي كل مكان حولنا، حيث جرى رصد الموقف الحقيقي وتمت مخاطبة وزارة الخارجية والرئيس عبدالفتاح السيسي"، لافتًا إلى أنه وفق توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي والموقف في ليبيا تم اتخاذ القرار.

مرزوق يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" تفاصيل مخاطرة طيار مصرى بحياته لإنقاذ شاب ليبى

وقال اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق مدير الكلية البحرية المصرية السابق، إنّه تم تخصيص جسر جوي وبري وبحري مصري لدعم الليبيين في أزمتهم الناجمة عن العاصفة دانيال، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام نشرت فيديو لطيار مصري ينتشل شابًا عالقًا.

تفاصيل مخاطرة طيار مصري بحياته لإنقاذ شاب ليبي

وأضاف "مرزوق"، خلال حواره مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الطيار المصري تعرض للخطر، وجرفته الرياح، لكنه أمسك بالشاب وأنقذه رغم تعرضه للخطر، ووجوده وسط تيار مائي رهيب، مشددًا على أن روح المقاتل حاضرة لدى الجندي المصري في جهده الإغاثي بليبيا.

وتابع مدير الكلية البحرية المصرية السابق، أن الأمم المتحدة أعلنت عن إمكانية وجود ألغام تحت الماء، كما أن هناك بيوتًا فيها خطوط غاز ومحلات بها بوتاجازت وكل ذلك في درنة، حيث تتصاعد الأخطار مثل الحرائق والانفجارات.

وأوضح، أن تحدي الطبيعة والغطس في ظروف طبيعية غير مواتية أمر يحتاج إلى روح قتالية وتدريب واحتراف وروح الأخوة، معلقًا: "مَن ينفذ المهمة الإغاثية ينفذها وهو مقتنع بأنه ينقذ أخاه، وهذه رسالة جيدة جدًا للأجيال الجديدة".

مدير الكلية البحرية السابق يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" كيف تقود الميسترال عمليات الإنقاذ؟

وأوضح اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق، مدير الكلية البحرية المصرية السابق، أن مستشفى الميسترال المصرية جمال عبدالناصر التي جرى إرسالها إلى ليبيا تشمل أسِرة وأطباء بكل التخصصات، حيث جرى الدفع بجميع التخصصات بمن فيها الأطفال وأمراض النساء، ولم يكن ذلك من مطالب الليبيين.

وأضاف "مرزوق"، خلال حواره مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": “في الكوارث نرسل العرض ثم ننتظر الطلب، ويمكن مضاعفة عدد الأسرة مع الحفاظ على السرية الكاملة”.

كيف تدار الميسترال المصرية في ليبيا؟

وأشار إلى أن القيادة والسيطرة في الميسترال على أعلى مستوى، وهناك أجهزة اتصالات بأقمار صناعية ورادارات ووسائل استطلاع إلكترونية سلبية ووسائل إعاقة إلكترونية ووسائل تأمين تستطيع أن تقود وتسيطر لكل العمليات التي تدور حولنا.

وتابع مدير الكلية البحرية المصرية السابق: "كما أن أعمال صيانة وإصلاح ووقود الطيران متوفرة في الحاملة، كما أن الحاملة حملت 103 حاويات 20 قدمًا".

وأوضح أن الميسترال المصرية حملت آلاف الأطنان من المساعدات إلى ليبيا، ما بين مأكولات وأجهزة ومعدات مثل 20 سيارة إسعاف وأجهزة حفر وأجهزة خاصة بالتأمين الكيميائي وأجهزة خاصة بالتأمين الهندسي بأفرعه المختلفة، كما أن الحاملة بها بنك دم وأجهزة أشعة مقطعية.

وأكد مدير الكلية البحرية المصرية السابق، أن الحاملة بها لانشات لوسائط نقل قوات الإبرار، حيث يتم إنزال القوات على السواحل المعادية، أي أن قوات الإبرار يمكنها التعامل مع السواحل غير المجهزة.

لواء بحرى لـ"القاهرة الإخبارية": مصر اشترت حاملات الطائرات بأرخص الأسعار

وقال اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق، مدير الكلية البحرية المصرية السابق، إنّ مصر قبل أن تشتري حاملتي الطائرات قامت بحساب التكلفة، وكانتا مخصصتين لروسيا، وعندما بدأت العمليات العسكرية في أوكرانيا جرى تطبيق الحظر ضدها، فاشترتهما مصر بنصف الثمن، وهما صناعة فرنسية، مشددًا على أن "الميسترال" غطت مساحات شاسعة من المياه الإقليمية.

أهمية حاملة الطائرات في الحفاظ على استثمارات حقل ظهر

وأضاف "مرزوق"، خلال حواره مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ حاملتي الطائرات ساهمتا في رفع قدراتنا على حماية استثمارات حقل ظهر.

مدير الكلية البحرية المصرية السابق عن دعم ليبيا: "نقسم اللقمة مع أشقائنا"

وتحدث اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق، مدير الكلية البحرية المصرية السابق، عن إرسال مصر الميسترال جمال عبدالناصر إلى ليبيا لدعمها في مصابها الأليم الناجم عن الإعصار دانيال، قائلًا: "نقسم اللقمة مع أشقائنا، وفي أي موقف يتعرض له شقيق عربي، ومصر لم تتأخر يومًا عن مساعدة الأشقاء".

وأوضح "مرزوق"، خلال حواره مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أهمية دعم الأسطول البحري المصري بـحاملات الطائرات، قائلًا، إن هذا الأمر كان من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي المبنية على خلفية علمية تاريخية بأن شرق البحر المتوسط سيبقى دائمًا مسرحًا للمنافسة وإظهار القوة والتحدي.

رؤية مصر لمخاطر شرق المتوسط كانت سبّاقة

وتابع مدير الكلية البحرية المصرية السابق، أن رؤية مصر لمخاطر شرق المتوسط كانت سباقة وثاقبة، مشيرًا إلى أن ما استنتجته القيادة السياسية المصرية في عام 2014 استنتجته بعدها القوى الإقليمية، فأصبحت هناك سرعة وهرولة في تحديث القوات البحرية على مستوى كل دوار الجوار، وهناك إقبال على الترسانات، أما مصر فقد اشترت حاملات الطائرات في الوقت المناسب وبأرخص الأسعار.