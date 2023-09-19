الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مدير الكلية البحرية المصرية السابق عن دعم ليبيا: "نقسم اللقمة مع أشقائنا"

اللواء بحري أركان
اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق

تحدث اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق، مدير الكلية البحرية المصرية السابق، عن إرسال مصر الميسترال  جمال عبدالناصر إلى ليبيا لدعمها في مصابها الأليم الناجم عن الإعصار دانيال، قائلًا: "نقسم اللقمة مع أشقائنا، وفي أي موقف يتعرض له شقيق عربي، ومصر لم تتأخر يومًا عن مساعدة الأشقاء".

وأوضح "مرزوق"، خلال حواره مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أهمية دعم الأسطول البحري المصري بـحاملات الطائرات، قائلًا، إن هذا الأمر كان من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي المبنية على خلفية علمية تاريخية بأن شرق البحر المتوسط سيبقى دائمًا مسرحًا للمنافسة وإظهار القوة والتحدي.

رؤية مصر لمخاطر شرق المتوسط كانت سبّاقة

وتابع مدير الكلية البحرية المصرية السابق، أن رؤية مصر لمخاطر شرق المتوسط كانت سباقة وثاقبة، مشيرًا إلى أن ما استنتجته القيادة السياسية المصرية في عام 2014 استنتجته بعدها القوى الإقليمية، فأصبحت هناك سرعة وهرولة في تحديث القوات البحرية على مستوى كل دوار الجوار، وهناك إقبال على الترسانات، أما مصر فقد اشترت حاملات الطائرات في الوقت المناسب وبأرخص الأسعار.

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