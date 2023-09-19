الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عزالدين سيد لـ"الشاهد": الشحن المعنوى لدى الجنود أحد أسباب الانتصار فى حرب أكتوبر

عزالدين سيد
عزالدين سيد

قال المهندس عزالدين سيد، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن الجانب المعنوي للمقاتل المصري كان مرتفعًا بصورة كبيرة، وتسلل إلى قلبه شعور الرغبة في الانتقام، خاصة أن الجنود اليهود كانوا يحرصون على الغناء بصوت مرتفع لمضايقة المصريين في الجهة المقابلة.

انتصار أكتوبر المجيد

وأكد المهندس عزالدين سيد، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشحن المعنوي والإصرار لدى الجنود أحد أسباب الفوز والانتصار في حرب أكتوبر.

وتابع: "كان فريق الاستطلاع خلف خطوط العدو في سلاح المهندسين من أهم عوامل الانتصار أيضًا، حيث كان يتم التسلل إلى الجنود اليهود بعد عبور القناة ويأتي بعدد من اليهود أسرى، وكان اليهود يشعلون النيران في القناة من أجل إرهاب الجنود المصريين".

"الشاهد" الموسم الثالث 

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد، شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

عز الدين سيد أبطال حرب أكتوبر اكسترا نيوز محمد الباز الشاهد

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