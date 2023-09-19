الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكى أمام الأمم المتحدة: شعبنا يتعرض لإبادة جماعية من روسيا

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن العالم شهد استخدام روسيا للطاقة كسلاح للضغط عليه، مؤكدًا أنه الآن أصبح تهديد روسيا للعالم أكبر من ذي قبل. 

روسيا تهدد العالم بالطاقة النووية

فيما زعم زيلينسكي، خلال كلمته أمام الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن روسيا تعمل على تسليح الطاقة النووية، قائلًا: "فروسيا لا تقوم فقط بنشر تقنيات بناء محطات الطاقة النووية غير الموثوقة، ولكنها تعمل أيضًا على تحويل محطات الطاقة في بلدان أخرى إلى قنابل قذرة حقيقية"، حسبما نقلت صحيفة الجارديان البريطانية.

واعتبر زيلينسكي، أنه ليس هناك جدال عن الأفعال "الغادرة" التي ارتكبتها روسيا، مستشهدًا بالمثال على الاختطاف الجماعي للأطفال الأوكرانيين.

وأضاف: "نحن نعرف أسماء عشرات الآلاف من الأطفال، ولدينا أدلة على مئات الآلاف الآخرين الذين اختطفتهم روسيا في الأراضي المحتلة في أوكرانيا ثم رحلتهم فيما بعد".

زيلينسكي يتهم روسيا بخطف الأطفال الأوكرانيين

وتابع: "أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق هذه الجرائم، ونحن نحاول إعادة الأطفال إلى وطنهم بخير. الوقت يمر ماذا سيحدث معهم؟".

وحذر زيلينسكي من أن هؤلاء الأطفال سيتم تعليمهم كراهية أوكرانيا، وسيعمل النظام الروسي على قطع علاقات هؤلاء الأطفال مع عائلاتهم، مضيفًا: "ومن الواضح أن هذه إبادة جماعية".

كما حث الرئيس الأوكراني، زعماء العالم على حضور قمة سلام للمساعدة في وقف الغزو والحروب العدوانية المستقبلية.

زيلينسكي يحضر المرة الأولى الجمعية العامة للأمم المتحدة

وظهر زيلينسكي، شخصيًا في قاعة الجمعية العامة في نيويورك للمرة الأولى، وانتهز الفرصة لمحاولة حشد الدعم لمحنة بلاده بين العديد من البلدان، وخاصة في الجنوب العالمي، التي سعى الكثير منها إلى البقاء على الحياد، في مواجهة الغزو الروسي واسع النطاق.

وقال زيلينسكي إنه سيقدم المزيد من التفاصيل حول خطته للسلام، على أساس السيادة الوطنية وسلامة الأراضي، في جلسة خاصة لمجلس الأمن يوم الأربعاء.

وقال إن جميع القادة الذين لا يتسامحون مع أي عدوان، ستتم دعوتهم لحضور قمة السلام. ولم يذكر متى أو أين سيعقد الاجتماع، لكنه أعرب في السابق عن أمله في أن يعقد بحلول خريف هذا العام.

فلاديمير زيلينسكي العالم الرئيس الأوكراني روسيا الأطفال الأوكرانيين الطاقة النووية

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