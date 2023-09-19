الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شوط أول سلبي بين باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري الأبطال

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

خيّم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الأولى من المجموعة السادسة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023 - 2024.

التهديد الأول جاء من طرف الفريق الألماني عن طريق دونيل مالين الذي انفرد بمرمى دوناروما، لكن الحارس الإيطالي تصدى لتسديدته في الدقيقة 14.

وأطلق فيتينيا تسديدة رائعة في الدقيقة 19، لكن الكرة ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى دورتموند.

وفي الدقيقة 39، تلقى ديمبيلي تمريرة من أشرف حكيمي داخل منطقة جزاء دورتموند، ليطلق تسديد قوية تصدى لها كوبيل حارس الفريق الألماني ببراعة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، فشهد تواجد كيليان مبابي أساسيًا.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ميلان سكرينيار - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: مانويل أوجارتي - فيتور فيريرا فيتينيا - وارن زائير إيمري

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي - راندال كولو مواني

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ومن جهته، كشف الكرواتي إيدين تيريزيتش المدير الفني لـ بوروسيا دورتموند، عن تشكيل فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: جريجور كوبيل

خط الدفاع: نيكو شلوتربيك - ماتس هوملز - نيكولاس زوله - جوليان رايرسون

خط الوسط: إيمري تشان - مارسيل سابيتزر - جوليان براندت

خط الهجوم: دونيل مالين - كريم أديمي - مارويس وولف

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