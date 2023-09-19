الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشاري يحذر من عادات خاطئة للأطفال بالمدارس: تصيبهم بالعدوى التنفسية

عادات خاطئة للأطفال
عادات خاطئة للأطفال بالمدارس

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إنه مع بداية المدارس والخريف واختلاف الاجواء مما يسبب وجود عدوى تنفسية من خلال تبادل  زجاجات المياه أو من خلال مشاركة الطعام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، والمذاع عبرفضائية dmc، أن تبادل زجاجات المياه لعاب الشخص قد ينقل الكثير من الأمراض المعدية ومنهالاالتهاب الكبد الوبائي "أ"، وكذلك تبادل الأدوات المدرسية قد ينقل العدوى الهضمية والالتهابات التنفسية، وكذلك مشاركة الطعام كلها عادات خاطئة لأنها وسائل لنقل العدوى سواء العدوى التسنفية أو الجراثيم أو العدوى البكتيرية.

نصائح للأمهات

ووجه نصائح للأمهات بتوعية أطفالهم، بعدم مبادلة زجاجات المياه، واعتماده على طعام المنزل وعدم شرء أطعمة خارجية، مؤكدًا أنه لوتم تطبيق ذلك يمنع انتشار العدوى التنفسية أو الأيمبيا أو العدوى البكتيريا، أو التهاب الكبد الوبائي "أ".

وتابع، أن العدوى أغلبها تنفسية ولا تعالج نهائيًا بالمضادات الحيوية والأمهات لديها اعتقاد أنه حل ساحر ولكنه لا يعالجها لأنه يميت البكتيريا النافعة ويساعد على نمو بكتيريا مضادة للمضادات الحيوية، بالإضافة لخطأ المشاركات لأن المضادات الحيوية لا يتم مشاركتها نهائيًا خاصة دواء الشرب لأنها أدوية لا تؤخذ إلا بوصفة الطبيب.

استشاري الحساسية عدوى تنفسية عادات خاطئه الالتهابات التنفسية نصائح للامهات المضادات الحيوية

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