الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الوثائقية| أنا حاربت إسرائيل.. البطل السعيد عبدالمعطى غريب يحكى تفاصيل يوم العبور

البطل السعيد عبدالمعطي
البطل السعيد عبدالمعطي

ضمن سلسلة الشهادات الموثقة للجنود والضباط الذين شاركوا في حرب أكتوبر " أنا حاربت إسرائيل"، عرضت قناة الوثائقية حكاية البطل السعيد عبدالمعطي غريب، الكتيبة 43 صاعقة، وذكرياته عن العبور.

وقال البطل السعيد عبدالمعطي غريب الكتيبة 43 صاعقة "في ذلك اليوم كان عندي إحساس إننا هنعمل حاجة، اتحركنا قبلها بيوم من مطار القطامية للسويس، ووصلنا الفجر، كان معانا القوارب، والساعة واحدة لعبنا ماتش كورة تمويه للعدو وهو شايفنا، والقوارب نافخينها ومداريينها".

 

خطة التمويه وكيف خدع الجنود العدو؟

وأضاف: "منتظرين ساعة الصفر، أول ما تيجي تعليمات انزل المياه، ننزل المياه، الطيران ضرب الساعة 2، رجع 2 وربع، المدفعية اشتغلت، نزلت المياه الساعة 5، كانت لحظة نتمناها من سنين، نأخذ بثأرنا من اليهود، طلعنا الساتر الترابي، وكان الموقع متلغم، زميلي اللي قبلي لقيته نام في الأرض بقوله قوم، لقيت رصاصة في منتصف جبهته".

أردف: "الرجل حاطط رشاش، مثبته على جبهة كل واحد طالع على الساتر، رميت القنبلة عليه، انتهى، ومن 6 أكتوبر ليوم 13 الإسرائيليين كانوا رافعين الراية البيضاء، وبعدها 6 شهور محدش يعرف عني حاجة، اتحاصرت في بورتوفيق، عملنا بطولات كثير في الحصار، تعايشنا مع الطبيعة، وكانت التعليمات اثبت في مكانك متتحركش".

وتابع: "كنت أتمنى أكون شهيد، أموت وأنا مستريح إني أخذت بثأر زملائي، كنت بعيط، إننا قدرنا نرجع أرضنا".

انا حاربت اسرائيل الوثائقية البطل السعيد عبدالمعطي غريب الكتيبة 43 صاعقة حرب اكتوبر

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