"الحمادى" يؤكد قوة العلاقات المصرية الإماراتية

أكد محمد الحمادي، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، قوة العلاقات المصرية الإماراتية، مثمنًا لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات.



وأضاف الحمادي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "cbc"، اليوم الثلاثاء، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات هو اللقاء رقم 47 خلال 10 سنوات.

العلاقات المصرية الإماراتية مبنية على الشفافية





ولفت إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية مبنية على الشفافية والوضوح والمصالح المشتركة، وهي راسخة وحقيقية وصادقة ومستمرة.



وأوضح رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، أن المواقف الإماراتية المصرية تؤكد أن توافق وتناغم في الملفات الإقليمية والدولية، وبالتالي هذا التناغم ناتج عن قناعات مشتركة وإيمان مشترك بأهمية العمل المشترك واستقرار المنطقة، والسلام فيها، ومصلحة الأمة العربية، وبالتالي نجد أن العمل الإماراتي المصري قائم على هذه القواعد ولا يتغير أبدًا.



كان قد التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، حيث ‏‎أعرب الرئيسان فى لقائهما اليوم في أبوظبي عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات على مستوى القيادتين وبين الشعبين الشقيقين.