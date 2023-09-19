"مياه بني سويف": قطع المياه عن قرية غياضة الشرقية وتوابعها بمركز ببا.. غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الثلاثاء، قطع المياه عن قرية غياضة الشرقية وتوابعها بمركز ببا، وذلك غد الأربعاء، اعتبارًا من الساعة الـ8 صباحا حتى الـ 8 مساءًا، نظرا لتنفيذ أعمال التطهير بمحطة مياه غياضة الشرقية.

الشركة تتقدم باعتذار لقطع المياه

وتقدمت الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

محافظ بنى سويف يتابع أعمال لجنة تقييم المشروعات الخضراء

وفي سياق آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أعمال اللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات الخضراء المقدمة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة في دورتها الثانية، لاختيار أفضل 18 مشروعًا في الـ6 فئات التي تتضمنها المبادرة، للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، بحضور ممثلي الوزارات المعنية.

وواصلت اللجنة مناقشة وتقييم 22 مشروعا من المشروعات الخضراء والتي تتضمن (4 مشروعات كبيرة الحجم، 7 مشروعات متوسطة، مشروعا واحدا من فئة حياة كريمة، 7 مشروعات من فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ، ومشروعين فئة الجمعيات غير الهادفة للربح، ومشروعا واحدا من فئة الشركات الناشئة)، وذلك وفقاً للمعايير التى حددتها اللجنة التنظيمية الوطنية لاختيار المشروعات المؤهلة على مستوى المحافظة بمجال الاقتصاد الأخضر كآلية لتحقيق التنمية المستدامة.

واستمع المحافظ لعرض تفصيلي من مقدمي المشروعات التي تم مناقشتها اليوم من الفئات المختلفة، والتي قام أصحابها بعرض المكونات الذكية والعناصر التكنولوجية المستخدمة والتكلفة الإجمالية لكل مشروع على حدة، وكذا عناصر الاستدامة ومدى قابليتها للتجديد، موجهًا أصحاب تلك المشروعات بأهمية تلافي الملاحظات العلمية والفنية التي من شأنها إضافة ميزات نسبية وقيمة علمية لمشروعاتهم.