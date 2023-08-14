ننشر أسماء المقبولين بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم، برئاسة المهندسة دينا عمر رئيس الشركة والعضو المنتدب النتيجة النهائية لأسماء الطلاب الجدد المقبولين للإلتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف لعام 2023 / 2024 لمحافظات "بنى سويف - المنيا".

وطالبت الشركة الطلاب المقبولين بتقديم المستندات والأوراق المطلوبة اعتبارا من يوم الثلاثاء 15 أغسطس حتى الخميس 17 أغسطس، وفي حالة التخلف عن موعد التقدم المحدد يسقط حق الطالب في التقدم، ويتم شطبه من كشوف المتقدمين ولا يحق لولي الأمر المطالبة بتنسيقه ضمن المقبولين بالمدرسة.

كما طالبت الشركة الطلاب بتقديم المستندات والأوراق المطلوبة كما يلى أصل استمارة الشهادة الإعدادية 2022-2023 + عدد صورتين منها، وبالنسبة لمحافظة المنيا إذا تعذر الحصول على استمارة الشهادة الإعدادية يتم تقديم بيان نجاح الشهادة الإعدادية موجه إلى المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف.

*أصل شهادة الميلاد كمبيوتر حديثة، وصورتين منها.

*ملف تقديم تعليم فني من المكتبة وبه الأوراق الأتية طلب إلتحاق، وتعهد العدد والآلات موقع عليه من عدد 2 موظف (ضامنين) ومختوم بخاتم الشعار من أي جهة حكومية.

واقرار الحالة الصحية معتمد من الوحدة الصحية يفيد بأن الطالب "خالى من أى تشوهات بالعظام، و10 صور شخصية حديثة للطالب 4×6 مدون عليها اسم الطالب اسفل الصورة بالاستديو.

والطوابع عدد (1) طابع تعليمي فئة (10) جنيهات، عدد (2) طابع نقابة مهن تعليمية فئة (واحد جنيه)، عدد (1) طابع دمغة فئة (واحد جنيه)، عدد (1) طابع تنمية موارد فئة (2 جنيه).

صورة بطاقة ولى الامر، وسداد المصروفات الخاصة بالتربية والتعليم في البريد وإحضار أصل إيصال السداد عدد 2 صورة منه، وفي حالة الخصم لأبناء العاملين من التربية والتعليم إحضار خطاب خاص بولي الأمر أنه على رأس العمل.

صورة من بطاقة سارية لولي الأمر، وبدل خدمات الخاص بشركة مياه الشرب وقيمتها (1500) جنيه تسدد وقت تقديم المستندات، وسيتم تسديد قسط التابلت للمدرسة عند تقديم الملف، ويتم تسديد باقى الأقساط تباعا.

https://www.bnscww.com/school.aspx.



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