كاتب سياسى: أذربيجان أطلقت العملية العسكرية لمواجهة الإرهابيين الأرمينيين

قال أحمد شهيدوف، الكاتب السياسي، إن منطقة كاراباخ معترف بها دوليًا أنها تابعة لدولة أذربيجان.

وأضاف شهيدوف، خلال مداخة ببرنامج ملف اليوم، الذي تقدمه الإعلامية آية لطفي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه كانت هناك عمليات عسكرية جارية، لافتًا إلى أن هذا يأتي بناء على الحق السيادي لأذربيجان أن تكافح الإرهاب وتجابه أي عمليات إرهابية، من خلال العمليات العسكرية على أراضينا، وهذا بناء على ما حدث الشهر الماضي، حيث كان هناك الكثير من الاستفزازات من الجانب الأرميني، ومجموعات عسكرية أرمينية موجودة في الإقليم، في كاراباخ في هاي كاندي، وأيضًا كانت هناك عمليات تابعة للجيش الأرميني، حيث كانت تتخذ مواقف عدائية ضد قوات أذربيجان.

عمليات ضد الإرهابيين

وأوضح أنه فيما يتعلق بالقوات الأذربيجانية، فإنها تنفذ عمليات ضد الإرهابيين الأرمن في كاراباخ، لافتًا إلى أنها خطوة كبيرة تتبعها أذربيجان، وهو الحق السيادي لأذربيجان لشن هذه العمليات العسكرية.