"عفيفى": الدولة أقامت مشروعات قومية بفترة وجيزة بالصعيد والاهتمام بالمواطن من أولوياتها

قال جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن الدولة تكثف جهودها في تنمية الصعيد لأن قرى الصعيد كانت خالية ومعدومة الخدمات والمرافق، مشيرًا إلى أن الدولة واجهت العديد من التحديات.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تتعامل باحترافية كبيرة في تنفيذ المشروعات القومية وواجهت التحديات مثل توصيل الكهرباء وشق المياه وتحليتها، لأن البنية التحتية بالصعيد لم تكن موجودة وتم إنشاؤها من الصفر لتغيير الأماكن كلها .

وأكد أن الدولة استطاعت خلال فترة وجيزة من إنجاز العديد من المشروعات القومية التي غيرت شكل الصعيد بشكل كبير وكذلك الاهتمام بالمواطن المصري، فالدولة تغير سلوك الإنسان، مؤكدًا أن كل التطوير من أجل المواطن فهو رقم واحد في التنمية.

الدولة تسعى لتطوير المواطن

وتابع، أنه في عام 2018 الرئيس السيسي قال إن المرحلة الثانية هي إعادة بناء الشخصية المصرية وعودة الوعي له، فالدولة لا تسعى لتطوير البناء والمدن فقط ولكن تطور المواطن كذلك، من تعليم جيد وصحة والرياضة من خلال مراكز الشباب التي يتم إنشاؤها والاهتمام بالجيل الجديد ليكون قادرًا على مواجهة التحديات المستقبلية وتوفير فرص عمل.