الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صفاء النجار تعرض كواليس أغانى النصر فى حلقة خاصة من "أطياف"

الإعلامية الدكتورة
الإعلامية الدكتورة صفاء النجار

يقدم برنامج "أطياف" الذي تقدمه الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، على شبكة تليفزيون الحياة، حلقة خاصة مساء الخميس المقبل، عن أبرز الأغاني الوطنية التي أذيعت عقب نصر أكتوبر، في إطار احتفالات البرنامج والقناة بمرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد.

يستضيف البرنامج الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، للحديث عن كواليس أغاني نصر أكتوبر، وأبرز تفاصيلها وصناعها، كما يقدم الفنان أحمد بدوي خلال البرنامج باقة من أجمل الأغاني الوطنية التي صُنعت من أجل أكتوبر مثل "عاش اللي قال، ويا بلادي، على الربابة باغني، بسم الله"، وغيرها.

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يذكر أن برنامج "أطياف" يعرض في الثامنة والنصف مساء الخميس من كل أسبوع، وتقدمه الإعلامية صفاء النجار، على شبكة تليفزيون الحياة، وهو معني بالحياة الثقافية والفنية في مصر.

الدكتورة صفاء النجار برنامج أطياف انتصارات أكتوبر قناة الحياة اطياف

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