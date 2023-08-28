الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رحلة إلى النمسا ولقاء خاص مع عزت القمحاوي في الحلقة الجديدة من "أطياف"

الدكتورة صفاء النجار
الدكتورة صفاء النجار

في الحلقة الجديدة من برنامج "أطياف"، الذي يعرض على شبكة تليفزيون الحياة، الخميس المقبل، تستعرض مقدمة البرنامج الدكتورة صفاء النجار، أبرز معالم رحلتها إلى العاصمة النمساوية فيينا، وتخوض جولة إلى المتاحف والمعالم الثقافية المهمة فيها.

تفاصيل البرنامج الجديد أطياف على قناة الحياة

في الحلقة نفسها يستضيف البرنامج، الكاتب والروائي عزت القمحاوي، الذي يكشف عن كواليس رحلته الطويلة مع الكتابة، وفلسفة الكتابة كما يراها، خصوصا الكتابة العابرة للأجناس الأدبية التي يبدع فيها ويدافع عنها دوما، كما يتحدث عن دور الصحافة في حياته الأدبية ورؤيته لتطور منظور الكاتب للقراءة.

يذكر أن برنامج "أطياف" يعرض في الثامنة والنصف مساء الخميس من كل أسبوع، على شبكة تلفزيون الحياة، وهو معنى بالحياة الثقافية والفنية في مصر، ويرأس تحريره زين العابدين خيري، ويخرجه عبد الفتاح خضر.

قناة الحياة تذيع فعاليات مهرجان القلعة

وتذيع قناة الحياة، حفلات الدورة الـ31 من مهرجان القلعة بشكل حصري على الهواء مباشرة، وشهدت الليلة الافتتاحية عددا من التكريمات لنجوم وصناع الموسيقى والغناء، كما تليها فقرة غنائية للمطربة فايا يونان، ثم سهرة مع الفنان مدحت صالح.

ستذيع قناة الحياة، على مدار أسبوعين حفلات لأبرز وأهم نجوم الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي، ومن بينهم هاني شاكر، علي الحجار، وليد توفيق، نادية مصطفى، هشام عباس، سيمون، عمر خيرت ومصطفى حجاج، وغيرهم من أبرز نجوم الموسيقى والغناء.

هاني شاكر يتحدث عن قناة الحياة

كن قد أكد الفنان هاني شاكر، أن قناة الحياة تسعد الملايين حول العالم بنقل وتغطية مهرجان القلعة، مشددًا على أن هذا ليس بمستغرب على شبكة تلفزيون الحياة.

وتابع "شاكر" خلال حواره مع الإعلامية منى المراغي على قناة "الحياة"، أنه يحب الجمهور ويكون سعيدًا حين يشارك في مهرجان القلعة خاصةً وأن جمهور المهرجان بسيط وجميل، متابعًا أنه سيقدم مجموعة من الأغاني ومنها "الكبير" و"مروق" وهي أغاني قدمها مع المؤلف والملحن مصطفى شكري، وتعد من الأغاني التي قدمها بشكل مختلف. 

الدكتورة صفاء النجار
الدكتورة صفاء النجار
اطياف برنامج أطياف فيينا اة الحياة تفاصيل البرنامج هرجات القلعة

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