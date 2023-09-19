أسماء 51 مصابًا بالتسمم تناولوا طعامًا فاسدًا بمطعم شهير بالمنوفية (خاص)

حصل موقع "الدستور" على أسماء المصابين بأعراض التسمم الغذائي، بعد تناول وجبات من مطعم شهير للأكلات السريعة بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، وذلك بعد نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيال حالتهم الصحية وخرج عدد كبير منهم.

مصابون من عائلة واحدة بالتسمم تناولوا طعامًا فاسدًا

وتضم الأسماء التي استقبلها مستشفى شبين الكوم الجامعي، أقارب وأسرًا شعروا بأعراض بالتسمم عقب تناول الطعام من المطعم، فيما اتخذ بعضهم الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسئولين عنه وتحركت الجهات المعنية لبدء التحقيقات.

رئيس جامعة المنوفية يتابع حالات مرضى التسمم

وكان الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، قد قال في بيان سابق، إن طوارئ المستشفيات الجامعية استقبلت أمس 51 مريضًا يعانون من أعراض تسمم غذائي إثر تناولهم وجبات غذائية بأحد المطاعم، وجميعهم من مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، وعلى الفور تم رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة الأمر على مدار الساعة.



وأكد رئيس جامعة المنوفية أنه تم استقبال 22 حالة، ثم توالت الأعداد المترددة حتى بلغ العدد الإجمالي 51 مريضًا من حالات التسمم الغذائي، بجانب حالات التردد العادية في يوم طوارئ المستشفيات الجامعية، موجهًا الشكر لجميع الأطقم الطبية ومعاونيهم في متابعة حالات التسمم الغذائي، بالإضافة إلى متابعة جميع حالات المترددين على الطوارئ بالمستشفيات الجامعية.



تلقى اللواء عمرو رءوف مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد محسن جلال مأمور قسم شرطة منوف، يفيد ورود بلاغ من المستشفى العام بوصول عدد من الحالات مصابة بأعراض تسمم غذائي، بعد تناولهم وجبات سريعة من أحد مطاعم المدينة وانتقلت قوة أمنية لسؤال المصابين.

حرر محضر بالواقعة رقم 2769 إداري قسم منوف لسنة 2023، وذلك بعد سماع أقوال المصابين وأخطرت الجهات المختصة، كما أخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

أسماء المصابين بالتسمم بعد تناول الطعام من مطعم بالمنوفية

الأسماء

الأسماء

الاسماء

الاسماء