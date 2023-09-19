10 سنوات من الإبداع: 3 محافظات فى الصدارة وكاتبان صدر لهما 30 كتابًا

رصد تقرير الحالة السردية المصرية الصادر عن دار الكتب والوثائق القومية، والمجلس الأعلى للثقافة "لجنة السرد القصصي والروائي" مكتبة الإسكندرية "مختبر السرديات" الهيئة المصرية العامة للكتاب "مجلة عالم الكتاب" شهر مايو 2023، الأعمال الأدبية المصرية الصادرة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين "2001 إلى 2010"، حيث لوحظ أن دور النشر الخاصة تنشر عددًا أكبر بنسبة واضحة مما تنشره دور النشر التابعة للدولة بحسب التقرير.

3 محافظات الأعلى نشرًا في العقد الأول من القرن 21

فيما يتعلق بالمحافظات الأكثر نشرًا علي مستوي الأعمال الادبية بحسب التقرير؛ تصدرت كل من القاهرة والجيزة والإسكندرية أعلى نسبة نشر خلال سنوات التقرير، وجاءت القاهرة في الترتيب الأول، تلاها الجيزة، بينما جاءت الإسكندرية فى الترتيب الثالث وبنسبة أقل من 5%.

كما أن محافظة المنصورة أزاحت محافظتي الجيزة وبورسعيد عن مركزيهما في بعض السنوات وهي علي التوالي "2002، 2004، 2005، 2006، 2007".

كُتاب السرد.. الكُتاب من الذكور في الصدارة

بحسب تقرير الحالة السردية، فإن عدد الكتّاب الذين قاموا بكتابة الأعمال الأدبية خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين والبالغ عددها 393 كتابًا حوالي 309 كتاب وكاتبات، حيث يوجد 252 كاتبًا لكل منهم كتاب واحد، و33 كاتبًا لكل منهم كتابان، و3 كتاب لكل منهم ثلاثة كتب، وكاتبان لكل منهم أربعة كتب، وكاتبان لكل منهم خمسة كتب وكاتب واحد له 11 كتابًا، وكاتب واحد له 29 كتابًا وكتاب واحد شارك في تأليفه كاتبان، وكتاب واحد شارك في تأليفه 3 كتاب، وكتاب واحد شارك في تأليفه مجموعة من الكتاب، و5 كتب بدون اسم الكاتب.

وبلغ عدد الكتاب الذكور 211 كاتبًا بنسبة 83.7% والكاتبات الإناث 41 كاتبة بنسبة 16.3%.

الرواية تكسب

ورصد تقرير الحالة السردية، إن الرواية في صدارة الأعمال السردية التي صدرت خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بنسبة 68 رواية، بينما جاءت المجموعة القصصة في الترتيب الثاني بواقع 35، وتلاها القصص بواقع 26، ثم القصص القصيرة بواقع 17.