مكتبة الإسكندرية تنعى المترجم والمفكر الكبير شوقى جلال

نعت مكتبة الإسكندرية المترجم والمفكر الدكتور شوقي جلال الذى وافته المنية فجر اليوم عن عمر يناهز 92 عامًا.

وقال الدكتور أحمد زايد مدير المكتبة: "أنعى بكل الحزن والأسى المفكر والمعلم والصديق لكل الأجيال د. شوقى جلال، الذى أعطى للوطن والثقافة كل حياته".

الدكتور شوقى جلال

الدكتور شوقي جلال عثمان، مواليد القاهرة فى 30 أكتوبر عام 1931، وتخرج فى كلية الآداب جامعة القاهرة، قسم الفلسفة وعلم النفس عام 1956.

وتتلمذ على يدي الدكتور شوقى جلال العديد من أجيال المترجمين المصريين والعرب وقدم العديد من الإنتاج الفكرى من بينه: "الترجمة في العالَم العربي: الواقع والتحدى "،الذى يعد مرجعًا فى هذا الشأن و"نهاية الماركسية" و"الحضارة المصرية: صراع الحضارة والتاريخ" و"الفكر العربى وسيسيولوجية الفشل" و"التفكير العلمي والتنشئة الاجتماعية" و" ثقافتنا وروح العصر"

كما قدم العشرات من أعمال الترجمة المتميزة من بينها: "التنوير الآتي من الشرق" و"الإسلام والغرب"، و"بنية الثورات العلمية"، و"إفريقيا في عصر التحول الاجتماعي"، و"الأخلاق والسياسة". ونال الفقيد العديد من الجوائز، كان آخرها عام 2018 "جائزة رفاعة الطهطاوي" من المركز القومي للترجمة، عن ترجمته كتاب"موجات جديدة في فلسفة التكنولوجيا"، و"جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمى". كما شغل عضويةَ العديد من اللجان والهيئات الثقافية داخل مصروخارجها.

دورة تدريبية عن نظم المعلومات الجغرافية

وفي سياق آخر، تنظم اليوم مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع البحث الأكاديمي وبرنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية التابع للقطاع، دورة تدريبية بعنوان "استخدام نظم المعلومات الجغرافية في الإدارة البيئية المستدامة" وذلك بالتعاون مع مشروع بناء القدرات الوطنية المرحلة الثالثة بوزارة البيئة، وتستمر الدورة حتى يوم 19 سبتمبر 2023.

يقدم الدورة الدكتور كريم عمر؛ مستشار أول لشئون البيئة والتنوع البيولوجي، ومقيم عالمي في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وخبير نظم المعلومات الجغرافية والنمذجة بخبرة ميدانية أكثر من 17 عامًا في مجال حماية البيئة وصون التنوع البيولوجي، داخل وخارج المحميات الطبيعية ورسم الخرائط والبحث العلمي وإدارة المشروعات وإنشاء برامج التعليم والتوعية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

