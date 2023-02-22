تقرير الحالة السردية: 42 إصدار لكاتب واحد خلال 2006

كشف تقرير الحالة السردية فى مصر لعام 2006، تحت إشراف الكاتب منير عتيبة، مدير ومؤسس مختبر السرديات التابع لمكتبة الإسكندرية، عن صدور 552 كتابا سردياً فى مجالات “القصص العربية، القصص العربية القصيرة، القصص الطويلة”، من بينها 42 كتاباً لكاتب واحد فقط فى هذا العام.

تقرير الحالة السردية يصدر بالتعاون بين دار الكتب والوثائق القومية، والمجلس الأعلي للثقافة "لجنة السرد القصصي والروائي، ومكتبة الإسكندرية "مختبر السرديات"، والهيئة المصرية العامة للكتاب “مجلة عالم الكتاب"

فى السطور التالية رصدت “الدستور”، أبرز ما جاء فى تقرير الحالة السردية لعام 2006:

552 كتابا فى عام 2006 عن دور النشر الرسمية والخاصة

رصد تقرير الحالة السردية لعام 2006، صدور 552 كتابا لحوالى 397 كاتباً وكاتبة، حيث يوجد 320 كاتباً لكل منهم كتاب واحد، و 52 كاتباً لكل منهم كتابان، و 8 كُتاب لكل منهم 3 كتب، و كُتاب لكل منهم 4 كتاب، و 5 كُتاب لكل منهم خمسة كتب، وكاتبان لكل منهما ستة كتب ، وكاتب واحد له 42 كتاباً، وكتابان شارك فى تأليف كل منهما كاتبان، و ثلاثة كتب لم يذكر أسم كُتابها.

320 كتاب لهم كاتب واحد فقط.. و275 منهم للذكور

تقرير الحالة السردية لعام 2006 كشف أن المؤلفين الذين لهم كتاب واحد عددهم 320 للكُتاب الذكور منهم 257 بنسبة 80.3%، والكاتبات الإناث 63 بنسبة 19.7%، بينما لم يحصل مؤلف التقرير على بيانات تشير إلى الجنس خاصة وان من بين اسماء الكُتاب ما يحتمل أن يكون لذكر او أنثي.

القصص العربية تتصدر الأعمال السردية لعام 2006

وأشار التقرير إلى أن القصص العربية تصدرت مجمع الأعمال السردية الصادرة فى عام 2006 بواقع 364 قصة عربية، بينما جاءت القصص العربية القصيرة فى الترتيب الثانى بواقع 186، وتذيلت القصص العربية الطويلة اقلائمة بواقع عملين فقط.