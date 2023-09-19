رؤساء 4 أحزاب يعلنون وثيقة التنمية الشبابية

اجتمع بالأمس أمناء وممثلين الشباب بأحزاب الإصلاح والنهضة، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والعدل، والاتحاد، بحضور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وفريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي، وعبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، ورضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، للإعلان عن "وثيقة التنمية الشبابية" التي توافقوا حولها على مدار عدة جلسات نقاشية خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أنها ستقدم للأمانة الفنية بالحوار الوطني.

تفاصيل الاجتماع

بدأ الاجتماع باستعراض الدكتور محمد أبوالنور، أمين الشباب بحزب الإصلاح والنهضة، مقدمة الوثيقة، ثم استعرض حسام سلامة، رئيس اتحاد شباب المصري الديمقراطي، توصيات ملف التمكين السياسي وملف مراكز الشباب والأندية، وقام عبدالرحمن فرغلي، ممثل شباب حزب العدل، باستعراض توصيات ملف دعم الاتحادات الطلابية وملف شباب المصريين الدارسين بالخارج، ثم قام عماد غنيم، أمين شباب حزب الاتحاد، باستعراض توصيات ملف الانتماء والوعي والتحولات الجيلية وملف دعم الشباب ذوي الهمم.

الاستحقاقات الانتخابية

وتناولت الفقرة الثانية من الاجتماع كلمات ومداخلات من كل من فريد زهران، رئيس حزب المصري الديموقراطي، والذى أثنى على الوثيقة و تحدث عن دور الشباب فى تقارب الأحزاب وبحث إمكانية توسيع دائرة المشاركة، بالإضافة إلى ضرورة التوافق الوطني وتضافر الجهود للخروج من الأزمة الحالية وفتح الباب أمام الجميع للمشاركة في الاستحقاقات بإجراءات وضمانات حقيقية، وأخيرا ضرورة عدم حصر المعارضة في الحركة المدنية.

وتحدث عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، عن تاريخه في العمل العام ضرورة عودة الاتحادات الطلابية بقوة لأنها أحد وسائل إعداد الشباب المسيس، وأكد على ضرورة الاهتمام بملف الذكاء الاصطناعي والأحزاب الافتراضية، بالإضافة إلى الاهتمام بتأهيل الشباب، وتحدث رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، حول إمكانية كون الوثيقة نواة لحراك شبابي في ظل ثراء الحياة المصرية بالتجارب الشبابية.

وتحدث هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن محورية دور النخبة الشبابية في التنمية ومشروع الإصلاح والنهضة فى إعداد ١٠٠٠ قيادة، وأيضا نموذج الإعداد القيادي في الإصلاح والنهضة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور عمرو نبيل، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وباسم كامل، الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي، وأحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وإيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي، ومحمد الشورى، عضو مجلس النواب عن حزب الاتحاد، ومحمد أبو شامة، الأمين العام لحزب الاتحاد، وكريم الكناني، الأمين العام المساعد لحزب المصري الديمقراطي، وحسين هريدي، نائب رئيس حزب العدل لشئون الشباب، وعامر أبو زيد، أمين قطاع جنوب الصعيد بحزب الاتحاد، ومحمد ربيع أمين السياسات والعلاقات الخارجية بحزب الاتحاد، وجميلة زكي أمينة المرأة بحزب الاتحاد، وطه أحمد، أمين الاتصال السياسي بمحافظة القاهرة بحزب الإصلاح والنهضة.