الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 42 إشغالا متنوعا و11 تاندة بمحيط السيد البدوي بطنطا

اجتماع محافظ الغربية
اجتماع محافظ الغربية

شن حى أول طنطا وشرطة المرافق بمحافظة الغربية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات حيث تم رفع ٤٢ إشغال متنوعا و١١ تاندة بالشوارع. 


تلقى الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية، إخطارا من ممدوح النجار رئيس حى أول طنطا، يفيد بشن حملة مشتركة بين المرافق بشوارع السكه الحديد والسيد البدوى وشارع الخان وشارع الميضه البحرى.

 

أسفرت الحملة، عن رفع عدد٤٢ إشغالا متنوعا من ترابيزات واستاندات ملابس وموازين وشماسى ورفع عدد ١٢ فرش باعة جائلين رفع عدد ١١ تانده بالشوارع الفرعية من منطقه السيد البدوى.

رفع جميع الإشغالات من الشوارع وخاصة الرئيسية 

وفى سياق متصل وجه الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، جميع قيادات المحافظة وخاصة رؤساء المدن والأحياء بضرورة رفع جميع الإشغالات من الشوارع وخاصة الرئيسية وضرورة متابعة كافة رفع الإشغالات أول بأول. 

 

النجار: محافظ الغربية يوجه جميع رؤساء المدن والأحياء بضرورة رفع جميع الإشغالات من الشوارع الرئيسية

وأكد ممدوح النجار رئيس حى أول طنطا، أن محافظ الغربية الدكتور طارق راشد، يقوم بتوجيه جميع رؤساء المدن والأحياء بضرورة رفع جميع الإشغالات من الشوارع الرئيسية أولا بأول حتى يكون هناك سيولة مرورية فى الشوارع.

حى أول طنطا شرطة المرافق والسيد البدوى وشارع الخان بشوارع السكه الجديده

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