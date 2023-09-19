"الصناعات الهندسية": ضخ 2 تريليون جنيه استثمارات حكومية لتنمية محافظات الصعيد

قال أحمد شعبان، عضو شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الصعيد وهو ما تُظهره الإنجازات غير المسبوقة في محافظات الصعيد والمشروعات القومية العملاقة التي احتوت الآلاف من فرص العمل للشباب.

وأكد “شعبان” في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن الدولة تقوم بالتنمية في معظم قري الصعيد وهناك نقلة كبير في شبكات الطرق والصرف الصحي والمشروعات التنموية في محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن الدولة استثمرت نحو 2 تريليون جنيه في عهد السيسي بالصعيد.



وأضاف “شعبان” أن قطاع الصناعة شهد ارتفاعًا كبيرًا في معدلات النمو في عهد الرئيس السيسي، حيث زادت معدلات الاستثمارات العامة بنسبة 500%، والخاصة بنسبة 55% وتم تنفيذ اكبر 10 مجمعات صناعية، بإجمالي 2628 وحدة صناعية وفرت 26 ألف فرصة عمل في منطقة الصعيد خلال الفترة الماضية.



وأوضح عضو غرفة الصناعات الهندسية، أنه تم إنهاء جميع المناطق غير الآمنة، ووصلت نسبة التغطية الحالية لمياه الشرب إلى 98% مقارنة بنحو 85% فى 2014، فيما بلغت نسبة التغطية الحالية لخدمات الصرف الصحى 33% مقارنة بـ22% عام 2014، موضحًا أن معدلات الفقر تراجعت في الريف بالوجه القبلي، في عام 2019 /2020 بـ3.79 نقاط مئوية مقارنة بـ2017 /2018.

وأشار إلى أن الدولة نجحت بتوجيه من القيادة السياسية في ضخ استثمارات كبيرة في قطاعات البنية الأساسية، ورفع مستوى التغطية بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، ورفع كفاءة الطرق المحلية، وتغطية الترع، وإنشاء العديد من المنشآت والمرافق الخدمية.