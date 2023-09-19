الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مركز ومدينة السنطة تغرس 110 أشجار لتجميل القرى والمدينة

زراعة شجر
زراعة شجر

أكدت منى صالح، رئيس  مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، استمرار حملات التجميل والتشجير في المركز والمدينة، حيث قامت بزراعة 110 أشجار مثمرة وزينة في عدد من القرى المجاورة للمدينة.

وقالت إن هذه الخطوة تأتي كجزء من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتعكس جهود الدولة في التوسع في المساحات الخضراء والحفاظ على البيئة في ظل المتغيرات المناخية.

وأوضحت رئيس المدينة، أن زراعة الشجيرات والأشجار تأتي في إطار الجهود المستمرة لـ تحسين المظهر الجمالي للقرى والمدينة التابعة للسنطة، وتعزيز البيئة المحلية. 

وأشارت إلى أن الشجيرات المثمرة ستسهم في توفير مزيد من الفوائد الاقتصادية والغذائية للمجتمع المحلي، بالإضافة إلى توفير أماكن للظل والاسترخاء للمواطنين، ويعكس هذا العمل الجهود المستمرة لتعزيز البيئة والمساحات الخضراء في ظل التحديات المناخية وضمن اهتمامات الدولة.

تعزيز التوازن البيئي والجمالي في السنطة

تأتي هذه الخطوة استجابة للحاجة الملحة لتعزيز التوازن البيئي والجمالي في المنطقة، حيث تعد المساحات الخضراء أحد المكونات الأساسية لجودة الحياة وصحة البيئة وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة المحلية بتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

وعبرت رئيس المدينة، عن تفاؤلها بأن تلك الجهود ستسهم في تحسين جودة الحياة لسكان المنطقة وتعزيز الروابط الاجتماعية، ودعت جميع المواطنين؛ للمشاركة الفعالة في الحفاظ على الشجر والمساحات الخضراء والمحافظة عليها لمستقبل أفضل.

وأكدت صالح،أن هذه الخطوة ضمن حملات المحافظة التي يشرف عليها محافظ الغربية، ونائبه في إطار حملات التجميل والتشجير التي تهدف إلى النهوض بالشكل الجمالي للمنطقة والمساهمة في المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة. 

الجدير بالذكر أن هذه الحملة تمثل مساهمة قوية من رئيس مركز ومدينة السنطة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، التي تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء في مختلف أنحاء البلاد وتعزيز الوعي البيئي لدى المجتمع.

مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية استمرار حملات التجميل والتشجير المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة تحسين المظهر الجمالي للقرى والمدينة وتعزيز البيئة المحلية الفوائد الاقتصادية والغذائية للمجتمع

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