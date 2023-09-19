"القاهرة الإخبارية": اعتقال 8 فلسطينيين خلال مداهمة للاحتلال بالضفة الغربية (فيديو)

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية تتبع سياسة ممنهجة لاقتحام المنازل الفلسطينية ومداهمتها واعتقال الفلسطنيين، حيث اعتقلت 8 فلسطينيين صباح اليوم الثلاثاء، بالضفة الغربية.

وأضافت "السلامين" خلال تغطية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال داهمت أحد المنازل الفلسطينية واعتقلت شابًا، وعلقت: "كل يوم من الأيام التي تمضي على الأراضي الفلسطينية يوجد الكثير من الاعتقالات بحق الفلسطينيين".

الاحتلال يواصل تنفيذ حملات هدم المنازل

وتابعت: "بالنسبة للوائح الاتهام، فإن قوات الاحتلال تقول إن هؤلاء المعتقلين قاموا بإطلاق النار على الحواجز العسكرية المقامة على أراضي الضفة الغربية، كما أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنهم شاركوا في عملية قتل وأصيب فيها إسرائيليين، ونتحدث عن العديد من العمليات التي حدثت في الضفة الغربية.

وأوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، أن القوات الإسرائيلية قامت بمداهمة المنازل الفلسطينية، وذلك تمهيدًا لهدم تلك المنازل، منوهة بأن سياسة الهدم باشرت بها سلطات الاحتلال بداية العام الجاري وحتى الآن.