الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": مقتل مستوطن فى عملية دهس قرب حاجز عسكرى برام الله

مقتل مستوطن في عملية
مقتل مستوطن في عملية دهس

أفادت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" بمقتل مستوطن في عملية دهس قرب حاجز عسكري في رام الله.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن فلسطينيًا توجه إلى الحاجز بشاحنة تحمل لوحة صفراء، وبعد أن تجاوز الحاجز بـ10 أمتار كان هناك تجمع لجنود الاحتلال، ودهس عددًا منهم.

مراسلة "القاهرة الإخبارية": 7 إصابات ما بين خطيرة ومتوسطة وطفيفة جرّاء عملية الدهس

وأضافت أن عدد الإصابات جراء هذا الحادث بلغ 7 إصابات ما بين خطيرة ومتوسطة وطفيفة، مشيرة إلى أنه تم الإعلان عن مقتل أحد الجنود في هذه العملية.

وتابعت: "وزير جيش الاحتلال يقيم الوضع الأمني في الضفة الغربية بعد وقوع 3 عمليات بالأمس في القدس والخليل"، موضحة أن وزير المالية الإسرائيلي وصل إلى مكان حادث الدهس من أجل تفقد الأوضاع.

وأشارت إلى أن بعض التصريحات الإعلامية من الوزراء والمحللين يقولون إن هذه العملية صعبة خصوصًا بعد تجاوز الحاجز العسكري في البلدة.

واستكملت: "وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت إن منفذ العملية قُتل بعد نقله إلى أحد المستشفيات ولم تعلن عن هويته بعد".

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