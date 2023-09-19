ميشيل منير: مهرجان المسرح العربى يهتم بالتثقيف ومساعدة المواهب الشابة

عبر الكاتب ميشيل منير، مسئول ورشة الكتابة المسرحية بـمهرجان المسرح العربي الذي أقيم في الإسكندرية، عن سعادته بانضمام مجموعة من الشباب لتعلم أساسيات الكتابة المسرحية بشكل صحيح، مشيرًا إلى أن الكثير من الشباب يمتلكون الموهبة، لكنهم يحتاجون إلى مثل تلك الورش لإبرازها، مؤكدًا أن مهرجان المسرح العربي اهتم بالتثقيف ومساعدة المواهب الشابة.



وأضاف «منير» في بيان اليوم عقب انتهاء مهرجان المسرح العربي، أن الورشة كانت عن الفكرة والصراع وكيفية عمل المسرحية وبداية ونهاية جيدة لها كما تم عمل تمارين للحاضرين للورشة.

وأشار إلى أن الورشة تضمنت كيفية استذكار كل شخصية واستخراج أبعادها، واستغلال الزمان والمكان.

حفل توقيع ونسخ مجانية للجمهور

وأوضح أنه من ضمن فعاليات المهرجان الثقافية، الاهتمام بالكتب، حيث جرى حفل توقيع لكتابه «بييجي برزقه» وتوزيع نسخ مجانية على الجمهور، مشيرًا إلى أن هذا الأمر جاء نتيجة أن القائمين على المهرجان واعون، ويريدون إرجاع الكتاب الورقي مرة وأخرى وعودة إقبال الناس على القراءة.

وتابع أن كتابه «بييجي برزقه» هو التاسع له من فئة الكتابة الساخرة، ويتحدث عن الأشخاص الذين لا يخططون لحياتهم، موضحًا أن الإنسان إذا لم يسعَ لم يصل إلى حلمه.

سعيد بمشاركة الشباب بالمهرجان

وأشار إلى أن الكوميديا موجودة مع الناس ونستطيع أن نستخرجها من أبسط المواقف، معبرًا عن سعادته بأن من يقود المهرجان شباب.

ختام مهرجان المسرح العربي

واختتم مهرجان المسرح العربي فعاليات الدورة الرابعة التي تحمل اسم الفنان الكبير ماجد الكدواني، بحفل في مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية، بحضور الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، الفنان عمرو عبدالجليل، والفنانة هاجر الشرنوبي، والفنان كريم الحسيني، ومحمد عصمت مدير المهرجان، وشباب الفنانين من المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية.

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