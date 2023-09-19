"الكدوانى" معتذرا عن حضور حفل "المسرح العربى": "كان نفسى أنول شرف التواجد"

وجه الفنان ماجد الكدواني، اعتذاره لكافة الحضور في حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العربي التي تحمل اسمه؛ وذلك بسبب صعوبات لديه حالت دون تواجده في الإسكندرية الليلة، مؤكدًا أنه كان يتمنى التواجد وسط موهوبي المهرجان، قائلًا: «كنت أتمنى أنول شرف التواجد في هذا اليوم العظيم».

وأضاف الكدواني، في مقطع مصور نُشر له خلال حفل الختام مساء اليوم الذي أقيم بدار أوبرا الإسكندرية، قائلًا: «أتوجه بالشكر الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة نبيلة حسن، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، وصديقي الأمين الوفي اللي باذل مجهود رائع محمد عصمت مدير المهرجان».

الكدواني يوجه الشكر للجنة التحكيم

وتابع: «أشكر أعضاء لجنة التحكيم دكتورة أميرة عبد الرحمن وهي من الناس اللي ليهم أفضال عليا وصديقي وأخي الحبيب كريم عرفة».

كما توجه بالمباركة للفائزين متمنيًا لهم دوام النجاح، مختتمًا: «إن شاء الله إن عيشنا وكان لينا عمر هيجي يوم ونتقابل مع بعض».

الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العربي

وانطلقت الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العربي في8 سبتمبر بحفل الافتتاح بمكتبة الإسكندرية تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة نبيلة حسن، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية في الإسكندرية، واستمرت فعالياته حتى اليوم 18 سبتمبر الجاري.

وتم مشاركة 17 عرضًا مسرحيًا، من 38 عرض تقدموا للجنة المشاهدة وتضمنت اختيار 8 عروض من المتخصصين و7 عروض لغير المتخصصين، فضلًا عن مشاركة عرضين على هامش المهرجان.

تكريم الفنانين

وكان قد شهد حفل افتتاح المهرجان، تكريم الفنانين عثمان محمد علي، وحسام داغر، كما جرى تكريم الفنانين كريم الحسيني، وهاجر الشرنوبي خلال حفل الاختتام، وتُخصص جائزة لأفضل ممثلة خلال عروض المهرجان تحمل اسم الفنانة وفاء عامر، وتبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه.