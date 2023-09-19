الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الأحرار الاشتراكيين: نؤيد ترشح الرئيس السيسى لاستكمال آمال الوطن (فيديو)

الكاتب الصحفي طارق
الكاتب الصحفي طارق درويش

قال الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن الحزب يشعر بالمسئولية القومية تجاه الوطن في فترة عصيبة من تاريخ مصر، لافتًا إلى أن استمرار الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحكم أصبح واجبًا وطنيًا وليس اختياريًا.

وأضاف درويش، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الأمور في مصر تحتاج إلى استمرار الرئيس السيسي في موقعه، فهو من وضع خريطة إنقاذ الوطن بداية من الحرب على الأرهاب في أعقاب حكم الجماعة الإرهابية، التي نالت من الشهداء والمصريين.

 

الرئيس السيسي وضع على عاتقه محاربة الإرهاب

وأكد، أن الرئيس السيسي وضع على عاتقه محاربة الإرهاب، وفي نفس الوقت نظم برامج قوية جدًا من شأنها إقامة دولة اقتصادية قوية تقوم على ركائز وأصول ثابتة غير متغيرة لاستمرار الوطن في التقدم ومحاولة الاتجاه نحو رفاهية معيشة المجتمع.

وأشار، إلى أن الرئيس السيسي أول من أطلق دعوة للحوار الوطني تضم كل الأطراف والأحزاب السياسية، ومن خلال ذلك الحوار أطلق الفرصة كاملة للأحزاب لإعادة اكتشاف نفسها داخل هذا الحوار بعد سنوات عجاف من الديمقراطية المقيدة.

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