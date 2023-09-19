"تحية لناسها الطيبين".. صور جذابة لمصر من الفضاء وثقها سلطان النيادي

قبل عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، إلى الإمارات، بعد 6 أشهر قضاها في الفضاء وسط مغامرات وتجارب جديدة نشر عدة صور جذابة لمصر من الفضاء.

ووثق النيادي رحلته من خلال العديد من الصور للدول العربية والأوروبية منها الإمارات، مصر، السعودية، فلسطين، سوريا، اليمن السعيد، الكويت، تركيا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، باريس وموريتانيا، اليابان، وغيرها.

وقضى النيادي أطول رحلة استكشاف عربية إلى الفضاء استمرت 6 أشهر متواصلة حيث بدأت في مارس 2023 وانتهت في سبتمبر الجاري.

ونشر النيادي أكثر من صورة لمصر، نشر صورة فوق قناة السويس وكتب عليها "قناة السويس.. شريان التجارة العالمية من الفضاء".

وأضاف النيادي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "هذا الممر المائي الاصطناعي في مصر يربط بين البحر الأحمر، والبحر الأبيض المتوسط، ويقرِّب المسافات بين قارات العالم منذ أكثر من 150 سنة".

كما نشر صورة أخرى قائلا: "هنا مصر التي تحتضن تاريخ الفراعنة وحضارتهم من آلاف السنين.. هل يمكنكم رؤية الأهرامات؟».

وقال في تدوينة أخرى: "نهضة مصر نهضة للعرب كلهم، وأوصيت أبنائي بأن يكونوا دائما إلى جانب مصر، هكذا قال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في حب مصر، ونحن على هذا الحب باقون، تحية إلى مصر، تحية إلى أم الدنيا وعاصمتها القاهرة وتحية إلى أهلها وناسها الطيبين من الفضاء".

لقاء الرئيس السيسي والنيادي

كما نشر النيادي صورة رائعة وغرد قائلا: "القدس زهرة المدائن تبدو فعلًا مثل الزهرة من الفضاء"، أما سوريا فوصفها بأنها قلب العروبة، وقال "صورة من الفضاء لأقدم عاصمة مأهولة في التاريخ دمشق زاهية بأبوابها السبعة وجامع بني أمية الكبير ونهر بردى وجبل قاسيون. حفظ الله سوريا وأهلها الكرام".

وكان قد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس على هامش زيارته إلى الإمارات بسلطان النيادي والفريق الإماراتي الذي كان ضمن مهمة الفضاء الإماراتية، وتقدم بالتهنئة على الإنجاز الذي حققته الإمارات في مجال الفضاء من خلال قيامها بأطول مهمة فضائية لرائد فضاء عربي.

وسلم النيادي هدية تذكارية للرئيس السيسي عبارة عن مجموعة من الصور التي التقطها من الفضاء لمصر.