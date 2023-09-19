الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"جائزة التميز" تُفعّل الجوائز الداخلية بمراكز خدمة المواطنين التكنولوجية

وزارة التخطيط والتنمية
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن بدء تفعيل جوائز التميز الداخلية بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى الجمهورية، استمرارًا في دعم جهود الدولة لتعميق ثقافة التميز والجودة ورفع كفاءة منظومة تقديم الخدمات الحكومية.

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بدء تفعيل جوائز التميز الداخلية بالمراكز التكنولوجية

وأكد السفير هشام بدر، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، التوسع في تفعيل نظام جوائز التميز الداخلي بالمؤسسات الحكومية يهدف إلى تعميق ثقافة التميز وتعزيز روح التنافسية لتسهم في تنمية القدرات البشرية، وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي لتحقيق جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، إضافة إلى العمل على رفع درجة جاهزية تلك المؤسسات واستدامة التميز بها، مؤكدًا حرص إدارة الجائزة على تقديم كافة سبل الدعم الفني اللازم للمراكز التكنولوجية لتطبيق منظومة الجوائز الداخلية.

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يشار إلى أن المخطط الزمنى لإدارة الجوائز الداخلية بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين يتضمن مرحلة التدريب وورش العمل التوعوية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، على أن يتم فتح باب التقديم وكتابة طلبات الترشح خلال شهر نوفمبر 2023 والذي تتبعه عمليات التقييم المكتبي  والزيارات الميدانية في شهر ديسمبر، وصولًا إلى التحكيم واعتماد النتائج.

وسيتم تصعيد المراكز التكنولوجية المؤهلة بجوائز التميز الداخلية للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها الرابعة 2024.

ومن المقرر أن تشهد جائزة التميز الحكومي في نسختها الرابعة مشاركة واسعة من قبل عدد أكبر من الجهات الحكومية التي تطبق سياسة التميز وفق الضوابط والشروط المحدده لذلك، وتتم تلك النسخة ايضا بالشراكة بين الحكومتين المصرية والإماراتية، حيث تقدم الأخيرة دعم فني في مجال نشر ثقافة التميز بين مؤسسات الدولة والعاملين بها بغرض الارتقاء بمستوى الخدمات العامة. 

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